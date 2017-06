Conoce a los campeones de liga del continente europeo

ALEMANIA

Brose Bamberg se impuso con mucha claridad a EWE Baskets por 3 a 0. Y no solo eso, sino que todos los partidos los ganaron por 12 puntos de diferencia o más (el primero, por 36). El camino de Brose ha sido relativamente sencillo, pues solo cayó el primer partido de cuartos frente a Telekom por 92-93. El MVP fue a parar a las manos de un viejo conocido de la afición baskonista: Fabien Causeur.

ESPAÑA

Valencia Basket rompió la hegemonía Madrid-Barça de la última década (solo Baskonia pudo lograr dos títulos de liga) contra pronóstico. Los de Pedro Martínez se llevaron la eliminatoria por un merecido 3 a 1 gracias a la gran actuación colectiva del conjunto taronja. El MVP de la final fue para Bojan Dubljevic.

Valencia Campeón (ACBPhoto)

FRANCIA

Tras 5 años de sequía, Elan Chalon logró el ansiado título de liga ante Strasbourg (3-2). Fue una de las finales más reñidas a nivel europeo, ya que hasta el quinto y definitivo encuentro no se supo quién se llevaría el trofeo. Con este triunfo, los hombres de Choulet recogen el testimonio de ASVEL, campeón el año pasado. El MVP de las finales fue Jeremy Nzeulie.

Elan Chalon, campeón de la Pro A (Foto: lnb.fr)

ITALIA

Si les llegan a decir a Umana Reyer Venezia que a final de temporada se alzarían con el título de liga y que serían semifinalistas de la Basketball Champions League, pocos se lo hubieran creído. Desde 1943 la ciudad de Venecia no vivía la consecución de una liga de baloncesto, pero este año todo esto ha cambiado. Trento, su rival, hizo el trabajo sucio tras eliminar al teórico favorito -EA7 Emporio Armani Milano-, pero Umana Reyer Venezia batió por 4 a 2 con Melvin Ejim como MVP.

TURQUÍA

Probablemente, los Play Offs más descafeinados. Salvo la "sorpresa" de Besiktas, que se impuso en semifinales a Anadolu Efes gracias a un increíble Michael Roll y a un excelos Stimac, no hubo cosas más interesantes: el todopoderoso Fenerbahce se proclamó campeón después de obtener un balance de 9-0 en toda la fase final de la temporada. Pese a los esfuerzos de Besiktas -los últimos dos partidos se decidieron en la prórroga-, los de Obradovic se mostraron superiores en el conjunto global de la serie. En las últimas 11 ediciones, Fenerbahce ha logrado 7 de los 11 títulos posibles, creando así una hegemonía en el país otomano. El MVP fue Bogdan Bogdanovic, que superó los dobles dígitos en anotación en los 4 partidos.

GRECIA

Sin duda, la fase final en el país heleno fue la más accidentada. El último encuentro se tuvo que suspender a causa de las bengalas, como ya sucedió en 2013, y no se reanudó, por lo que Panathinaikos, que iba ganando 51-66, se llevó el triunfo y el título de liga. Con este, el conjunto del trébol se alzó con el trofeo número 35 y rompió dos años de sequía. Desde la 97-98, al equipo que ahora dirige Xavi Pascual solo se le han escapado 4 ligas -y ha conseguido 16-.

RUSIA (VTB LEAGUE)

Al igual que en Turquía, el CSKA no ha tenido rival y ha saldado todas sus eliminatorias con un claro 3-0. Solo en dos partidos "tocó sufrir" -ganaron por 6 puntos-. En la final, Khimki no les puso en aprietos en ningún momento y CSKA Moscú siguió con su hegemonía y logró su sexto título consecutivo. El MVP fue otro ex ACB: Nando de Colo.

CROACIA

Otra final emocionante fue la que se vivió en un país rendido al baloncesto. KK Cedevita se llevó el título tras imponerse por 3 a 2 a la Cibona, en un último partido trepidante que acabó con un ajustado 75-78, en el que Ryan Boatright fue decisivo y posteriormente nombrado MVP. Cedevita también alarga su trono y esta ya es la cuarta liga consecutiva que ganan, aunque en las tres anteriores no tuvo tantos problemas (3-0, 3-1, 3-0, todas ante la Cibona).

LITUANIA

Camino sencillo para Zalgiris en todos los PO. Un balance total de 10-2 puso de manifiesto la superioridad aplastante del conjunto de Jasikevicius en Lituania. Quizás Lietuvos Rytas le podría haber puesto en algún aprieto en la final, pero Lietkabelis, con los hermanos Lavrinovic dando guerra, se metió en la final. Solo le pudieron arrebatar un partido, pero a excepción del tercer partido, los demás estuvieron bastante igualados. El MVP se lo llevó Edgaras Ulanovas.

ISRAEL

En Israel, es sorpresón en mayúsculas lo dio Maccabi Haifa, que derrotó al maltrecho Maccabi Tel Aviv de Gal Mekel, Goudelock, Rudd, Ohayon, etc. Aun así, en la final, Hapoel de Jerusalen se impuso a Maccabi Haifa por 83-76, con 30 puntos y 31 de valoración de Jerome Dyson, números que le valieron para acabar siendo el MVP de la final.

Y ADEMÁS...