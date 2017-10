Dejan Todorovic comanda la victoria bilbaína en Vilnius (83-93)

Comenzaban los lituanos con las ideas claras, enviando balones a Mavrokefalidis, mientras que los Hombres de Negro (hoy de blanco), les hacían frente con un juego más coral. El partido tenía un ritmo de juego muy alto, los puntos no dejaban de subir en el luminoso y se llegaba al final del primer cuarto (25-26). Los bilbaínos apretaban líneas en defensa y trataban de tomar las primeras rentas con un acertado Dejan Todorovic, pero los lituanos aguantaban el tipo y no les permitían romper el partido, RETAbet Bilbao Basket apretaba un poco más las tuercas y con una gran defensa conseguía tomar ventajas más amplias antes del descanso (36-48). Tras el paso por vestuarios cambiaban poco las cosas, y los bilbaínos con Dejan Todorovic a la cabeza seguían aumentando las rentas. Aparecían Jimmy Baron y Mindaugas Lukauskis con sus metralletas para reducir distancias, pero los bilbaínos aguantaban el chaparrón y con un triple de Pere Tomás cerraban el tercer periodo (59-74). Llegaba un nuevo apretón de los locales al inicio del cuarto definitivo tratando de recuperar terreno, y los bilbaínos, que pagaban el esfuerzo anterior, veían como Lietuvos se acercaba. Se llegaba a los últimos minutos con rentas mínimas para los bilbaínos, pero un decisivo Álex Mumbrú ponía la puntilla y cerraba el partido para los bilbaínos (83-93).

Jonathan Tabu throws it up and Mickell Jawaun Gladness comes down with an impressive alley-oop slam for @CDBILBAOBASKET !! #7DAYSEuroCup pic.twitter.com/0ksjxqVZIJ