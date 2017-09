Descubre a los jugadores más destacados de cuartos de final del Eurobasket

Con los cuartos de final de este Eurobasket 2017 finalizados nos gustaría informar acerca de aquellos jugadores que han dado de que hablar durante estos dos días, demostrando mediante su juego y técnica que no son jugadores cualquiera y están dispuestos a superar a los mejores jugadores de Europa.

En el Top 3 SoloBasket 2017, queremos premiar a aquellos 3 mejores jugadores que no solo destaquen en estadísticas, sino en aquellos que su impacto en el partido ha sido digna de recordar.

LUKA DONCIC y Goran Dragic (ESLOVENIA, el Dragón de dos cabezas)

Antes de acabar este Eurobasket no podía faltar que estos dos jugadores ocuparan una posición conjunta en este Top 3. Doncic y Dragic lo han vuelto hacer, esta vez para vencer en uno de los partidos más esperados de este campeonato. Pese a los 34 puntos de Kristaps Porzingis, y uno de los partidos más completos de Davis y Dairis Bertans, la pareja eslovena se ha superado una vez más para alcanzar un +57 de valoración de los +120 de su equipo. El jugador del Real Madrid completó un partido de ensueño con 27 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias, mientras que el base de los Miami Heat se marchó hasta los 26 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. Lo más curioso es que las estadísiticas solo reflejan una pequeña parte del espectáculo que nos están dejando ambos jugadores, con una confianza incoherente de un jugador de 18 años y jugadas de dominio total del juego han conseguido llevar a su selección a la lucha por las medallas. El próximo partido frente a España será un encuentro de sentimientos encontrados, con Luka Doncic enfrentándose por primera vez al país que le vio crecer, una España que sueña con el oro y una semifinal digna de una final.

Video of 18-year-old Luka Doncic's HUGE game (27pts, 9rbds) vs Latvia

Video of Goran Dragic (26pts, 6rebs, 8asts) leads Slovenia to win over Latvia

Marc Gasol (ESPAÑA)

La estrella de los Memphis Grizzlies ha aparecido en el mejor momento posible. Con un Dennis Schroder desatado con 27 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias, consiguió que Alemania pusiera a España contra las cuerdas en más de una ocasión. El "pequeño" de los Gasol tomó las riendas del equipo y finalizó el partido con 28 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias para un +37 de valoración. Sin duda alguna el tercer cuarto de Marc Gasol (3 triples, 4 rebotes y 2 asistencias) ha sido un punto clave para poder pasar a la siguiente fase y deja a España con sensaciones muy positivas de cara al próximo partido frente a Eslovenia.

Video of Marc Gasol's double-double (28pts, 10 rebs) too much for Germany

Nick Calathes (Grecia)

Pese a la derrota frente a Rusia, el base de Panathinaikos ha finalizado el Eurobasket con uno de los partidos más completos del campeonato. Con la baja de Giannis Antetokounmpo, ha sido uno de los jugadores griegos que más ha aportado al equipo y con un +27 de valoración en esta jornada se cuela en nuestro Top 3. Dirigiendo a su equipo en todo momento y asumiendo el rol anotador desde el principio, Calathes finalizó el partido con 25 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias y 3 robos marchándose del campeonato por la puerta grande pese a la eliminación. Grecia continúa con la mala racha y ocho años después sigue sin subir a lo más alto del podio.

Video of Greece's Nick Calathes puts up 25 points in valiant effort vs Russia

Otros jugadores destacados:

Dennis Schroder (ALE) 20 de val

Kristaps Porzingis (LET) 29 de val

Janis Strelnieks (LET) 19 de val

Klemen Prepelic (ESL) 18 de val

Anthony Randolph (ESL) 18 de val

Timoféi Mozgov (RUS) 25 de val

Andréi Vorontsévich (RUS) 20 de val

Bogdan Bogdanovic (SRB) 21 de val