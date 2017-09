Descubre a los jugadores más destacados de la cuarta jornada del Eurobasket

Con la cuarta jornada de este Eurobasket 2017 finalizada, reseñamos a los jugadores más destacados. Está siendo un torneo de destacadas actuaciones individuales (no tanto de juego de equipo) y todas las jornadas cuesta seleccionar a los más brillantes.

En el Top 3 SoloBasket 2017, queremos premiar a aquellos 3 mejores jugadores que no solo destaquen en estadísticas, sino en aquellos que su impacto en el partido ha sido digno de recordar.

TORNIKE sHENGELIA (GEORGIA)

El bravo ala-pívot de Baskonia se ha convertido en el líder absoluto de Georgia, a pesar de compartir selección con todo un campeón de la NBA como Pachulia y con el pívot mejor valorado de la Liga Endesa, Shermadini. Sus medias lo sitúan entre los mejores del torneo con 20.5 puntos, 8.3 rebotes y 3.8 para 20 créditos de eficiencia. Pero su actuaciòn en la jornada 4 ha sido absolutamente desbordante y y muy por encima de esos promedios: 25 puntos, 19 rebotes, 4 asistencias y 32 de valoración. Su brutal actuación sirvió para ganar en la prorroga el partido decisivo contra Israel, que deja en manos de los georgianos la posibilidad de conseguir la clasificación. Si ganan contra Italia jugarán los octavos de final y será gracias a Toko.

Video of Israel v Georgia - Highlights - FIBA EuroBasket 2017

NIKOLA VUCEVIC (MONTENEGRO)

Hasta el momento no había brillado el pívot de los Orlando Mágic, con los que promedia dobles figuras en puntos y rebotes año tras año, pero aprovechando la floja defensa interior de la República Checa, se fue hasta los 17 puntos y 14 rebotes para 30 de valoración. Era un partido decisivo para asegurar la clasificación y Vucevic no fallo, siendo una pesadilla para los interiores checos. Y solo necesitó 26 minutos de juego para completar un fantástico doble-doble.

Video of Czech Republic v Montenegro - Highlights - FIBA EuroBasket 2017

ARTEM PUSTOVYI (UCRANIA)

Aunque Ucrania perdió de 32 puntos contra Lituania no podemos dejar de destacar la fantástica actuación individual del pívot de Monbus Obradoiro. Artem fue el jugador más valorado de la jornada con 35 créditos, gracias a sus 29 puntos, con un fantástico 14 de 19 en tiros de campo, más 8 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y un tapón en 26 minutos. Y lo logró ante todo un pívot titular de la NBA como Jonas Valanciunas. ¿Será el siguiente jugador del Obra en el que se fijen los profesionales americanos?

Video of Artem Pustovyi with a 29 points-performance against Lithuania

Otros jugadores destacados:

Thomas Heurtel (FRA) 29 val

Goran Dragic (SLO) 25 val

Petteri Koponen (FIN) 25 val

Janis Timma (LET) 27 val

Bodgan Bogdanovic (SER) 26 val

David Vojvoda (HUN) 24 val

Jonas Valanciunas (LIT) 29 val

Dario Saric (CRO) 27 val