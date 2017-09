Descubre a los jugadores más destacados de la primera jornada del Eurobasket

Ayer finalizaba la primera jornada de este Eurobasket 2017 con algunas sorpresas, numerosas exhibiciones colectivas e individuales. Son muchos los jugadores que utilizan el foco de atención de este tipo de competiciones para brillar y darse a conocer, unos jugadores con peso dentro del panorama internacional y otros menos conocidos que logran hacerse un nombre gracias a esta competición tan especial como es el Eurobasket.

En este breve artículo nos gustaría premiar a los 3 mejores jugadores de cada jornada, por su valoración final en el partido o por su impacto en el juego de alguna manera diferente a los simples números.

DENNIS SCHRODER (ALEMANIA)

Hablar de la selección alemana de baloncesto significa pensar en Dirk Nowitzki, aunque ahora con la retirada del jugador alemán de la selección, ha cobrado fuerza el nombre de Dennis Schroder. Con tan solo 23 años es la auténtica referencia para el conjunto alemán, así lo ha podido demostrar en la primera jornada en su enfrentamiento contra Ucrania donde fue el jugador más determinante del encuentro yéndose hasta los 32 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias. Unos números de auténtico crack que hace soñar a una Alemania joven con mucho talento.

Video of Dennis Schröder (32 points) soars past the Ukraine!

CEDI OSMAN (TURQUÍA)

Cedi Osman ha sido otra de las grandes actuaciones individuales del día, con tan solo 22 años lleva el peso ofensivo del juego de los turcos. En su enfrentamiento contra Rusia se ha ido hasta los 28 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias, unos dígitos que han llevado a Turquía a luchar hasta el final en la derrota contra los rusos.

Video of Turkey v Russia - Highlights - FIBA EuroBasket 2017

LAURI MARKKANEN

Una de las mayores sorpresas de esta primera jornada, fue la victoria de Finlandia contra los franceses, en la que pudimos ver como Lauri Markkanen se mostraba decisivo en la fase final del encuentro para darle la victoria a los suyos, un jugador que no ha sido de los mejores de valoración de la jornada, pero que apareció en momentos claves para cambiar el partido a favor de su selección y, dejar claro quién será la referencia de esta selección para el futuro próximo, un jugador que en su primer partido después de salir de la universidad americana, mostró su talento al mundo. Bienvenidos al show de Markkanen.

Video of Lauri Markkanen (22 points) was magic against France!

Otros jugadores destacados:

Gabe Olaseni (GBR)‎ 32 val

Tomas Satoransky (CZE)‎ 32 val

Bogdan Bogdanovic (SRB)‎ 32 val

Goran Dragic (SLO)‎ 28 val

Vojtech Hruban (CZE)‎ 26 val

Vlad Moldoveanu (RUM)‎ 26 val

Maxime De Zeeuw (BEL)‎ 25 val

Sam Van Rossom (BEL) 25 val‎

Bojan Bogdanovic (CRO)‎ 24 val

Willy Hernangomez (ESP)‎ 24 val