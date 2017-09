Descubre a los jugadores más destacados de la segunda jornada del Eurobasket

Con la segunda jornada de este Eurobasket 2017 finalizada nos gustaría informar acerca de aquellos jugadores que han dado de que hablar durante el día de ayer, demostrando mediante su juego y técnica que no son jugadores cualquiera y están dispuestos a superar a los mejores jugadores de Europa.

En el Top 3 SoloBasket 2017, queremos premiar a aquellos 3 mejores jugadores que no solo destaquen en estadísticas, sino en aquellos que su impacto en el partido ha sido digna de recordar.

Video of Top 5 Plays w/ Porzingis, Gasol and more - Day 3 - FIBA EuroBasket 2017

Pau Gasol (España)

Ni que decir de la posiblemente figura más importante de toda historia de la selección española de baloncesto. A sus 37 años, Pau Gasol es uno de los jugadores más dominantes de este Eurobasket, capaz de sacar rendimiento a cada situación y formar un juego alcance de muy pocos, haciendo que su equipo tenga plena confianza en el. Ayer frente a República Checa nos mostró una de esas actuaciones que recordaremos eternamente. En 20 minutos realizó 26 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias, quedandose a 25 puntos de ser el máximo anotador de la historia del Eurobasket. El próximo partido frente a Rumanía podría servir para que una vez más Pau Gasol pasara a la historia.

Goran Dragic (Eslovenia)

Un Eurobasket más Goran Dragic nos está enseñando como dominar todas las facetas del juego de manera vertiginosa. El primer día comenzó de la mejor forma posible, anotando 30 puntos frente a Polonia y batiendo su record de anotación con la selección. Ayer frente a Finlandia firmó una de sus mayores actuaciones europeas con 29 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 2 robos superando la valoración del primer día con un +30. Dragic sabe la importancia de quedar primeros de grupos, y está dispuesto a superarse cada día para conseguir su objetivo.

Video of Goran Dragic's 29 points too much for hosts Finland

Kristaps Porzingis y Janis Timma (Letonia)

En este último apartado nos gustaría adjuntar dos jugadores que se han complementado a la perfección durante el día de ayer para derrotar a Bélgica. Janis Timma desmostró su importancia y nivel que puede llegar con el Saski Baskonia la próxima temporada, mientras que Porzingis mostró sus mejores recursos para asombrar una vez más todo el mundo. Letonia apostó durante el partido de ayer por la estrella de los New York Knicks y Timma en ataque para obtener su primera victoria en este Eurobasket. Ambos jugadores llegarón a anotar 27 puntos cada uno. Kristaps además consiguió capturar 6 rebotes y 2 asitencias para valorar un +28 en la global. El jugador de Baskonia, superó en valoración con un +33 a la estrella de los New York Knicks gracias a sus 27 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias en 32 minutos en pista. Lo más llamativo de todo fueron sus porcentajes en al final del partido con 6/6 en tiros de 2, 3/3 desde la línea de tiros libres y un 4/8 en triples lograba un 71,4% en tiros de campo.

Video of Janis Timma (27 points) proved to be unstoppable for Latvia vs Belgium!

Video of Kristaps Porzingis' HUGE GAME (27pts) in Latvia's first FIBA EuroBasket 2017 win!

Otros jugadores destacados:

Kostas Sloukas (GRE) 23 val

Boban Marjanovic (SRB) 19 val

Ricky Rubio (ESP) 19 val

Artem Pustovyi (UKR) 22 val

Lauri Markkanen (FIN) 25 val

Bojan Bogdanovic (CRO) 21 val

Gabe Olaseni (GBR) 26 val

Melih Mahmutoglu (TUR) 25 val

Gal Mekel (ISR) 21 val

Mindaugas Kuzminskas (LTU) 21 val