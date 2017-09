Descubre a los jugadores más destacados de octavos de final del Eurobasket

Con los octavos de final de este Eurobasket 2017 finalizados nos gustaría informar acerca de aquellos jugadores que han dado de que hablar durante estos dos días, demostrando mediante su juego y técnica que no son jugadores cualquiera y están dispuestos a superar a los mejores jugadores de Europa.

En el Top 3 SoloBasket 2017, queremos premiar a aquellos 3 mejores jugadores que no solo destaquen en estadísticas, sino en aquellos que su impacto en el partido ha sido digna de recordar.

Video of Top 5 Plays - Round of 16 - Day 2 /w Porzingis, Bogdanovic and more - FIBA EuroBasket 2017

Luka DONcic (Eslovenia)

Con tan solo 18 años está consiguiendo que Eslovenia llegue a demostrar uno de sus mejores juegos de los últimos años. Después de una arrasadora fase de grupos, Doncic sigue demostrando su potencial y junto con su compañero del Real Madrid Anthony Randolph (21 puntos, 3 rebotes y 1 robo), ha eliminado a Ucrania sin presentar mayor esfuerzo. El jugador esloveno acabó el partido con 14 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, rozando una vez más el doble doble. En cuartos de final se enfrentará a uno de sus mayores retos con la selección, teniendo que superar a la pareja interior Porzingis y Timma para poder optar a la gran final.

Video of Luka Doncic leads Slovenia to Quarters against Ukraine

Aleksei Shved (RUSIA)

El principal culpable del increíble Eurobasket que está realizando Rusia. Una vez más ha dominado toda las facetas del juego con 27 puntos, 4 rebotes y 12 asistencias para valorar un verecidísimo +32. Con la victoria frente a Croacia se confirma la faceta de verdugo que se han impuesto los rusos en en este Eurobasket. Sin duda alguna al jugador del Khimki se le presenta posiblemente un partido en cuartos mucho más complicado de lo habitual, pero presentando el mismo juego individual que hasta ahora puede llevar a su equipo a dar la gran sorpresa del campeonato.

Video of Croatia v Russia - Highlights - FIBA EuroBasket 2017

Kostas Sloukas (GRECIA)

Siendo uno de los grandes referentes de la selección helena, ha conseguido superar a la Lituania de Jonas Valanciunas con muy buenos resultados. Debido a que jugadores como Printezis o Bourousis se encontraban erráticos en el tiro y estaban métidos en una faceta mucho más defensiva, Sloukas ha aprovechaba de manera eficaz para resaltar su juego en el mejor momento posible. Con un 50% en tiros de campo y un 28% en triples, consiguió ser el máximo anotador de su equipo con 21 puntos, además de capturar 4 rebotes y repartir 4 asistencias. Después de la derrota de Croacia frente a Rusia, se les presenta una gran ocasión para seguir con la buena racha y optar a la final de manera más sencilla, sin tener que verse las caras con Eslovenia, España ni Letonia.

Video of Kostas Sloukas (21pts, 5 reb) leads Greece to the Quarter-Finals

Otros jugadores destacados:

Anthony Randolph (ESL) 25 de val

Daniel Theis (ALE) 25 de val

Dennis Schröder (ALE) 23 de val

Boris Diaw (FRA) 27 de val

Evan Fournier (FRA) 26 de val

Marco Belinelli (ITA) 23 de val

Jonas Valanciunas (LTU) 21 de val

Janis Timma (LET) 28 de val

Kristaps Porzingis (LET) 25 de val

Ognjen Kuzmic (SRB) 26 de val

Zoltan Perl (HUN) 27 de val

Sergio Rodriguez (ESP) 21 de val