Ekpe Udoh: "No conocía mucho de la Euroleague. Reconozco que es una liga muy competitiva"

Ha sido el MVP de la Final Four

El americano de Fenerbahce Ekpe Udoh, ha concedido una entrevista a la web euroleague.net donde nos habla de su equipo, de cómo han ganado la Final Four, por supuesto de Obradovic y de su propia carrera en la NBA y ahora en la Euroleague.

En primer lugar habla en líneas generales de cómo terminaron la temporada regular y cuáles fueron sus sensaciones en los Playoffs frente a Panathinaikos: “La única duda estaba en nosotros mismos; incluso cuando teníamos bajas, creo que el equipo podía jugar mejor. Cuando Sloukas y Bogdanovic estaban lesionados, el equipo se esforzó más. Éramos conscientes de que al volver, seríamos aún mejores, ya que prácticamente formamos el mismo equipo que la temporada pasada”. De los Playoffs frente al Panathinaikos de Xaxi Pascual cree que fueron un punto de inflexión, además recordaremos que el Fenerbahce tenía el factor cancha en contra, pero a pesar de ello ganaron la serie por un contundente 0-3. Así habla de esta eliminatoria: “No diría que fuimos imparables, pero demostramos a mucha gente estábamos vivos y que jugamos todavía mejor, en especial al fuerte ritmo que lo hicimos”.

euroleague.net

A continuación habla de la semifinal ante el R. Madrid y la posterior final frente a Olympiacos: “Hicimos un gran partido. Eso demuestra el tipo de equipo que tenemos. Frente al R. Madrid casi hago un triple-doble, pero en gran parte debo esos dígitos a cómo jugamos, y en primera persona a Kalinic y Vasely. En la final contra Olympiacos nos apoyamos en la experiencia en las dos últimas Final Four, en especial en la del año pasado que perdimos en la prórroga. Tuvimos gran acierto desde la línea de tres. También ayudó que teníamos a favor la cancha y los aficionados”.

Como no podía ser de otra manera sale en elogios de su entrenador, el ganador de 9 Euroleagues, Zeljko Obradovic: “Ha confiado en mí, ha sido muy fácil. Sólo he tenido que seguir sus estrategias y las jugadas que teníamos preparadas. Es un gran entrenador. Dirige unos entrenamientos muy duros, muy exigentes; pero cuando los acabamos es otra persona diferente; más alegre y cercana.

Zeljko Obradovic dirigiendo al Fenerbahce (Foto: Fenerbahce.org)

Para finalizar la entrevista habla de qué conocía de la Euroleague y de cómo ha pasado en tan sólo 2 años, de ser novato en la competición a ser el MVP de la Final Four: “Debo reconocer que no conocía mucho de la Euroleague. He sido criado en Estados Unidos y la referencia que siempre he tenido ha sido la NBA. Sí había hablado con algún compañero que ya había jugado en Europa y me contaba de cómo era el baloncesto en la Euroleague. Tiene un gran nivel de exigencia, es un estilo de baloncesto diferente. Creo que la Euroleague ha hecho un gran trabajo esta temporada logrando una liga muy competitiva”.

El pívot americano Ekpe Udoh ha disputado una Euroleague 2016-17 a un gran nivel. Ha sido el jugador que más rebotes ha promediado con 7.8 y el que más tapones ha colocado con una media de 2.2 por partido. Para colofón ha logrado el MVP de la Final Four, logrando entre semifinal y final 28 puntos, 21 rebotes, 7 tapones, 12 asistencias y una valoración de 65 tantos.