EuroBasket2017 Análisis: así se presentan las semifinales

Rusia-Serbia

Dos caminos parecidos y mucha igualdad sobre la cancha.

Rusia significa sorpresa tras sorpresa. No porque no tengan el nivel para estar aquí, que ya han demostrado sobradamente que sí, sino porque cada partido es una historia. No hay muchos puntos comunes que unan todos los encuentros que han disputado en este campeonato. Han jugado a ritmo alto y bajo, a muchos y pocos puntos, a hacer daño detro y fuera. Los de Bazarevich están bien trabajados como equipo pese a que dependan de la pericia de Alexey Shved, alguien que suele ir más por libre. Saben bajar al barro y hacer daño en el caos. Papel importante el de Mozgov, que tendrá que redoblar esfuerzos con Marjanovic y Kuzmic, y de Khvostov, que podría dar un paso al frente debido a la juventud de los bases rivales.

Serbia no es la que nos tiene acostumbrados estos últimos años, con medallas de plata en Mundial y Juegos. Aquí se están encontrando con más dificultades para jugar bien, con la fluidez que les caracteriza, pero igualmente están en las posiciones de privilegio. La baja de Teodosic, alguien que coge el ritmo de los partidos como si fuera suyo, podría ser decisiva en este partido debido a que los rusos saben llevárselo bien a su terreno. El equipo de Djordjevic tiene a su favor el dominio del rebote, una lucha que será mucho más dura en esta ocasión. Será muy interesante ver cómo sostiene Bogdanovic a Shved, no sólo en ataque sino -sobre todo- en defensa.

España-Eslovenia

ASÍ PASÓ ESPAÑA EL CRUCE DE CUARTOS DE FINAL

Eslovenia se enfrenta a su mayor prueba, al igual que España. Son los dos únicos equipos que no han perdido ningún partido en este torneo. Se prevé un choque para no perderse, una mal llamada final anticipada. Los ritmos serán vitales entre dos equipos tan potentes pero a la vez tan distintos. El saber contener las transiciones y contraataques fulgurantes de los eslovenos, de lo que suelen sacar muchísimos puntos, será algo a tener en cuenta. El equipo deberá ser eso, un equipo, si quiere hacer daño a España durante los cuarenta minutos, con alguna aportación de los menos habituales (Cancar, Rebec o Muric). Randolph deberá ayudar más por dentro para no dejar solo a Vidmar con los Gasol, por lo que se podrían abrir más espacios para tiros exteriores de los de Scariolo. No tanto Doncic, pero sobre todo la verticalidad de Dragic será algo en lo que los Ricky, 'Chacho' o Sastre deberán trabajar muy duro para frenar el poderío esloveno.