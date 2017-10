Guía Euroliga 2017-18: Análisis de todos los rivales de los equipos españoles

Conoce las plantillas, las estrellas, las apuestas y las claves en cada línea de juego de los equipos de la Euroliga 2017-18

Arranca una nueva edición de la Euroliga. Esta temporada la máxima competición europea repite el formato de competición que estrenó la pasada temporada. Una fase regular de 16 equipos que se enfrentarán en partidos de ida y vuelta todos contra todos (30 jornadas).

Los ocho mejores clasificados disputarán una eliminatoria de cuartos de final al mejor de 5 partidos y de la que saldrán los cuatro equipos que disputen la Final Four, que este año se disputará en Belgrado.

En Solobasket hemos analizado todos los equipos que participan en esta edición. Puedes acceder a cada análisis de forma individual para conocer a los nombres a tener cuenta en esta Euroliga 2017-18.

CONOCE A LOS 16 PARTICIPANTES:

Video of GAME ON! Turkish Airlines EuroLeague stars present new season with original video clip and song