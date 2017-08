La selección sigue trabajando en su juego de hombres altos

Los Gasol destacan en una victoria fácil con 37 puntos y 48 de valoración

Juancho Hernángomez se hace hueco a base de intensidad

Lo primero que hay que comentar, por desgracia, es que el título de esta crónica iba a ser "La selección empieza siempre a jugar en el segundo cuarto...al menos para Teledeporte". Luego lo iba a cambiar por "Para que echar la primera parte si cuando se van en el marcador es siempre en el tercer cuarto....". Ya no tenía sentido titular "Los espectadores que no tienen acceso a internet esta vez si pueden ver el partido integro...en diferido". Todo esto dicho con todo el tacto y educación que no demuestran en la cadena pública con el baloncesto de nuestra selección, que es la que más alegrías y triunfos nos ha dado en la historia del deporte patrio.

Afortunadamente ellos siguen intentando ponerse en forma para darnos otra alegría en este Europeo, ajenos a si los están televisando en ese momento o no. El público de Malaga, que como siempre acudió en masa al Carpena, no merecía menos.

El partido no tuvo mucha historia en cuanto al marcador. La selección de Venezuela ha viajado a tierras españolas muy mermada, con bajas importantes y con dificultades para aguantar el ritmo de los partidos hasta el final. Mientras les duraron las fuerzas mostraron un baloncesto dinámico y atractivo con un Jhon Cox manteniendo un duelo estadístico espectacular con Pau Gasol. Con un juego interior muy escaso en centímetros, bastante hacían en mantener el marcador igualado ante el recital de los hermanos Gasol, con 37 puntos y 48 de valoración. En el tercer cuarto fallaron las fuerzas y se acabó el duelo.

San Emeterio (foto: Agencia LOF/FEB)

Lo más destacable en estos partidos de preparación es ir viendo los pequeños apuntes de lo que será el juego de la selección, aunque en este caso lo más importantes son los "grandes". Si algo está claro hasta el momento es que el equipo de Scariolo va a priorizar el juego en la zona, juntando casi siempre dos jugadores que pueden jugar (o juegan la mayor parte del tiempo) de cincos: Pau, Marc, Willy y Pierre. Probablemente habrá muchos aficionados y técnicos que apostarían por otro juego, pero la apuesta de Sergio es esta.

En los últimos tiempos la moda baloncestística es el juego abierto, con pívots que tiran de tres y que juegan más de cara que de espaldas. O directamente con aleros jugando de falsos pívots. Pero aunque este baloncesto ha seguido triufando en la NBA con los Warriors, la Euroliga se la ha llevado el equipo con el cinco más destacado y la Liga Endesa el Valencia de Bojan Dubljevic.

Además es que nuestro pívots no son unos cualquiera. Juntar a los dos Gasol es un caramelo demasiado apetecible como para no caer en la tentación, aunque haya voces que piensen que cualquiera de los dos rendirían más con un cuatro abierto al lado, como hizo Pau con Mirotic en el Europeo de Francia. Además los dos hermanos tienen un gran tiro de tres y son grandísimos pasadores. Y de suplentes tenemos a un Oriola aportando su garra, intensidad y velocidad para correr la pista como ha hecho este año con Valencia, y a un Willy Hernangómez que deja detalles de calidad continuos y que muestra que será importante cuando ya no estén los Gasol.

Otro de los puntos de interés claros de esta selección es el rendimiento de nuestros dos NBA más jóvenes: Juancho Hernangómez y Álex Abrines. Y su rendimiento no puede ser más opuesto: el de los Nuggets está ganándose el puesto de 3 titular con energía, intensidad y atrevimiento, mientras que el Thunder está tímido y aportando mucho menos de lo que se espera.

Juancho puede reproducir uno de esos míticos debates en la selección: el moderno "¿Llull, base o escolta?" o el más antiguo "¿Porqué Andrés Jiménez juega de cuatro si es el mejor tres en el Barça? . Muchos pensaban que sería el cuatro abierto con la baja de Mirotic, pero de momento está jugando la mayor parte de sus minutos de tres, haciendo un equipo aún más grande (Juancho-Pau-Marc).

Álex tiene una oportunidad única con la desafortunada lesión de Sergio Llull. Ya con la baja de Rudy Fernández y el estado de un Juan Carlos Navarro que ya no está para llevar el peso de los partidos, la selección iba justa de escoltas que pudieran romper un partido con una racha de tiros de tres. Pero a pesar de los buenos minutos finales del partido de hoy, Abrines no está fino de momento. Ya es la hora de que aporte mucho más que unos buenos momentos en minutos de la basura. Debería dar un paso al frente, ya que calidad tiene para dar y tomar, como ha mostrado en esos momentos esporádicos.

Enlazado con el punto anterior, el puesto de escolta es el último punto a destacar. De momento el que tiene más números de ser titular es Fernando San Emeterio, que muchos apuntaban como el tres. Y nuestro seleccionador está probando también muchos minutos con el Chacho y Ricky juntos. De momento no parece que el ya mencionado Abrines o Joan Sastre hayan conseguido convencer a Scariolo para esa posición.

Para finalizar, el resumen sería que Scariolo sabe que tenemos los mejores pívots del Europeo y los va a aprovechar, que no hay dudas entre los bases, y que seguimos trabajando en como sustituir a Llull de la mejor manera.