Las ventanas FIBA, un conflicto bajo lupa

Las ventanas FIBA han llegado al baloncesto para removerle todos sus cimientos, y el conflicto está servido. No con la NBA, que se negó tajante a dejar salir a sus jugadores temporada mediante, y contra la mejor liga del planeta nadie se ha atrevido a discutir. Agachar la cabeza y aceptar, saben que no queda otra.

Pero no ocurre igual con las competiciones del Viejo Continente, el conflicto existente ente la FIBA y la Euroliga se ha magnificado con las ventanas de por medio. Euroliga se negó a cambiar su calendario por mor de las mentadas ventanas, y planteó un nuevo formato a la FIBA que ésta se negó a aceptar. El resultado: si los jugadores Euroliga son convocados serán los propios jugadores quienes decidan si acudir o no a defender los colores de su país.

La pelota en el tejado de los protagonistas del espectáculo, una situación realmente peculiar y que les pone en una complicada decisión. Elegir entre el club que paga su nómina y defender los colores de su selección. Nada sencillo. Una situación que jugadores como Marc Gasol ya se ha encargado de criticar "poner al jugador a tener que elegir entre una cosa y otra me parece muy muy injusto... ¿qué hace el jugador? Él se debe a un club y no puede decidir no jugar para irse con la Selección, esa es mi opinión como jugador y aficionado. Los líderes de esto deben sentarse y buscar una solución, los jugadores no pueden elegir por ti, eso no es justo".

Hoy mismo, uno de los convocados por la Federación Española para acudir a las ventanas, Pau Ribas, se ha mostrado muy crítico con una situación que considera “incompatible e inconcebible” y ha añadido “A mi entender es una 'cagada' de bastante gente y creo que la mayoría de los jugadores querrán jugar con sus clubes, con la gente con la que entrenan cada día, con la que tienes un objetivo. No vas a dejar tirado a tu club en uno o dos partidos importantes”.

Entrenadores como Ettore Messina fueron incluso más contundentes con el asunto “Resulta incluso humillante paras las federaciones el encontrarse en la situación de tener que recurrir a un determinado grupo de jugadores para que les ayuden a clasificarse y luego prescindir de ellos diciendo: 'Gracias. Algún otro jugador mejor que tú va a ocupar tu lugar en el torneo'. Esto es una humillación para los jugadores. Juegas por tu país, consigues una clasificación y después 12 jugadores mejores que tú vienen y disputan la competición principal.” Messina ponía, además, el dedo sobre un tema que escama a los protagonistas del mundo de la canasta “Tanto los jugadores como los entrenadores pensamos lo mismo, pero no hay ningún jugador ni entrenador en los despachos donde se toman las decisiones. Siento curiosidad por saber cuál será el próximo paso a dar en este concurso de mentes brillantes que llevamos presenciando los dos últimos años. Quiero ver quién va a ser el ganador.”

La Federación Española ya ha puesto en un brete a los suyos, con una convocatoria que obligará a decidir a los jugadores Euroliga, dado que los de Eurocup y BCL no tienen partidos en las fechas de partidos. Sergio Scariolo ha convocado a 24 jugadores, de los cuales 11 serán baja prácticamente seguro, dado que tienen partidos de Euroliga con sus respectivos clubes. Una lista que, por tanto, quedaría de la siguiente manera:

Las ventanas han creado diferencias y deferencias, los NBA directamente se ahorran el quebradero de cabeza, y solo participarán en caso de acceso al Mundial, los Euroliga están casi obligados a rechazar acudir a las ventanas para disputar sus propios partidos y el resto forzados a dejar a sus equipos en una semana que, para muchos, puede ser importante de cara al resto de la temporada.