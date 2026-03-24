El triple histórico y decisivo de Álvaro Folgueiras ante Florida ya queda para siempre en la memoria del March Madness, asegurándole a Iowa un billete al Sweet Sixteen. Tras esta hazaña, Folgueiras se unirá a Aday Mara y su Michigan en la siguiente fase, con la mirada puesta en conquistar un lugar en la Final Four de Indianápolis. El binomio español se prepara para escribir un nuevo capítulo de gloria en el torneo más emocionante e inesperado de la NCAA, sabiendo que ningún español ha disputado la Final Four como jugador.

Aday Mara y Michigan quieren un puesto en la Final Four

El center aragonés se ha convertido en pieza clave del sistema de Dusty May. Tras las victorias ante Howard y Saint Louis, ahora llega el momento de enfrentarse a Alabama en el Sweet 16 de la Midwest Region, el próximo 28 de marzo en el icónico United Center de Chicago, hogar de los Bulls de la NBA. Por su parte, Aday Mara llega al duelo decisivo con un destacado registro: 19 puntos en la primera ronda del March Madness y 16 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 4 tapones ante los Bilikens y Robbie Avila.

Una hipotética victoria frente a los Crimson Tide, con figuras destacadas como Labaron Philon, colocaría al equipo de los Wolverines en el Elite Eight, donde se mediría al ganador del duelo entre Tennessee (seed 6) e Iowa State (seed 2).

Iowa en busca del sueño

Primero cayó Clemson y después los actuales campeones, Florida. Álvaro Folgueiras e Iowa, bajo la dirección de Ben McCollum y con figuras como Bennett Stirtz, buscan seguir haciendo historia, especialmente después del triple ganador del español en los últimos segundos ante los Gators.

ICE IN HIS VEINS 🥶 pic.twitter.com/qCym9qnCib — Iowa Men’s Basketball (@IowaHoops) March 23, 2026

Los Hawkeyes, que arrancaron el torneo como seed 9 de la South Region, se enfrentarán en la penúltima ronda antes de la Final Four a Nebraska (seed 4) en el Toyota Center de Houston, hogar de los Rockets. Una victoria frente a los Cornhuskers situaría a Iowa en el Elite Eight, donde se mediría al ganador del duelo entre Illinois y Houston. Iowa no llega a esta fase desde 1987, cuando Tom Davis dirigía al equipo con figuras como Brad Lohaus, BJ Armstrong y Ed Horton.

Sweet16 March Madness NCAA

East

Duke vs St. John’s

Michigan State vs UConn

South

Iowa vs Nebraska

Illinois vs Houston

West

Arizona vs Arkansa

Texas vs Purdue

Midwest