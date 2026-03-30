Exhibición total de Michigan ante Tennessee en el Elite Eight para sellar su billete a la Final Four de la NCAA en Indianápolis. El conjunto firma su novena presencia en el gran escenario del baloncesto universitario y regresa por tercera vez desde 2013, tras sus anteriores participaciones en 2013 y 2018. Pero la historia no acaba ahí: el pase al Lucas Oil Stadium convierte a Aday Mara en el primer jugador español en disputar una Final Four, uniéndose a Maite Cazorla y Helena Pueyo.

Noche histórica de Aday Mara y el baloncesto español

La victoria ante los Volunteers en el United Center de Chicago dejó la sensación de partido perfecto de Michigan, con un plan de partido de Dusty May ejecutado a la perfección. Yaxel Lendeborg —proyectado como pick de lotería en el Draft de la NBA— lideró con 27 puntos, bien secundado por los dobles dígitos de Morez Johnson, Aday Mara y la dirección de Elliot Cadeau. El pívot español firmó 11 puntos, cuatro rebotes y dos tapones en 18 minutos, condicionado por problemas de faltas que le mantuvieron varios tramos en el banquillo.

Celebrating a berth to the Final Four! pic.twitter.com/rKyad6yC12 — Michigan Men's Basketball (@umichbball) March 30, 2026

Michigan ya es uno de los cuatro grandes del baloncesto universitario estadounidense, pero además Aday Mara firma otro hito histórico: alcanza los 100 tapones en la temporada y se convierte en el primer Wolverines en lograrlo, superando el récord de una leyenda como Roy Tarpley.

El pívot español, además, está brillando en este March Madness con promedios de 13,5 puntos, 5,25 rebotes, 3,7 asistencias y 2,7 tapones por partido.

Duelo de Final Four ante Arizona

Michigan ya está en la Final Four del Lucas Oil Stadium, donde se enfrentará el sábado 4 de abril a Arizona, segundo cabeza de serie, con horario aún por confirmar. Será un choque de máxima intensidad, con la otra semifinal enfrentando a UConn e Illinois. El duelo promete también en los banquillos, con Dusty May frente a Thomas Lloyd, y en la pista con enfrentamientos directos como Koa Peat ante Yaxel Lendeborg o Aday Mara contra Motiejus Krivas.

Wolverines y Wildcats buscarán un puesto en la final con historia en juego: Arizona conquistó el título nacional en 1997, mientras que Michigan hizo lo propio en 1989.

Los datos de Michigan Wolverines en el March Madness