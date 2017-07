Zoco Europeo: Peterson, a Lietuvos; Ragland, Logan, Tepic, protagonistas

Tiempo de rumores, de altas, de bajas y de mucho movimiento. El mercado europeo no para de moverse y los equipos van perfilando sus plantillas de cara a la próxima temporada. He aquí un resumen de lo acontecido en las últimas horas.

Lietuvos incorpora a Travis Peterson: El conjunto lituano incorpora al ala-pívot norteamericano de 2.08m y 32 años que tuviera un breve paso por Obradoiro y Valencia Basket. Peterson llega procedente de Hapoel Jerusalem con el que compitió en Eurocup promediando 6.9 puntos y 3.7 rebotes.

Malcolm Thomas ficha por el Khimki: El ala-pívot de 2.06m llega tras competir la pasada campaña en la CBA china con los Jilin Northeast Tigers. Cuenta con pasado NBA, alternando con equipos de las ligas de desarrollo norteamericanas. El acuerdo es por dos temporadas.

OFFICIAL: Power forward Malcolm Thomas (206 cm, 28 years) signed a two-year deal with @Khimkibasket | Welcome to the club, Malcolm! pic.twitter.com/aAR6v0sIXO — BC Khimki (@Khimkibasket) 20 de julio de 2017

Scotty Hopson firma un año con Galatasaray: El alero norteamericano de 26 años llega procedente del Ironi Nahariya, donde ha promediado 15.9 puntos y 4.6 rebotes en la liga israelí. La pasada campaña la comenzó en Cedevita antes de marchar en febrero a Israel. A lo largo de su trayectoria ha militado en conjuntos como Efes, Kolossos, Cleveland, Guangzhou y también tuvo un paso por Baskonia.

El alero norteamericano de 26 años llega procedente del Ironi Nahariya, donde ha promediado 15.9 puntos y 4.6 rebotes en la liga israelí. La pasada campaña la comenzó en Cedevita antes de marchar en febrero a Israel. A lo largo de su trayectoria ha militado en conjuntos como Efes, Kolossos, Cleveland, Guangzhou y también tuvo un paso por Baskonia. Tomas Delininkaitis firma por Neptunas: El escolta lituano que militara en Murcia la temporada 2009-10 jugará la Champions League con el Neptunas lituano tras firmar por dos temporadas a sus 32 años.

Más rumores:

Joe Ragland firmará con Lokomotiv Kuban, según informa David Pick. El base que tuviera un breve paso por Murcia se había convertido en uno de los jugadores más destacados de la Serie A con Avellino.

firmará con Lokomotiv Kuban, según informa David Pick. El base que tuviera un breve paso por Murcia se había convertido en uno de los jugadores más destacados de la Serie A con Avellino. El veterano escolta David Logan estaría cerca de firmar con Strasbourg, según apunta Sportando. La pasada campaña militó en Lietuvos y Avellino.

estaría cerca de firmar con Strasbourg, según apunta Sportando. La pasada campaña militó en Lietuvos y Avellino. DaJuan Summers apunta a Galatasaray, según apunta David Pick. El alero ha mlitado las últimas campañas en Pinar Karsiyaka.

apunta a Galatasaray, según apunta David Pick. El alero ha mlitado las últimas campañas en Pinar Karsiyaka. El escolta serbio Milenko Tepic está cerca de sellar un acuerdo con Enel Brindisi. El ex jugador de Baloncesto Sevilla llega desde la Orlandina, con el que ha promediado 8 puntos y 5.4 rebotes esta temporada.

está cerca de sellar un acuerdo con Enel Brindisi. El ex jugador de Baloncesto Sevilla llega desde la Orlandina, con el que ha promediado 8 puntos y 5.4 rebotes esta temporada. Howard Sant Roos, a Darussafaka. Así lo anuncia su agente. El escolta cubano militó las dos últimas temporadas en el Nymburk checo.