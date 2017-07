Zoco europeo: Stevan Jelovac ficha por Nizhny Novgorod; Hunter, oficial a CSKA

Tiempo de rumores, de altas, de bajas y de mucho movimiento. El mercado europeo no para de moverse y los equipos van perfilando sus plantillas de cara a la próxima temporada. He aquí un resumen de lo acontecido en las últimas horas.

Our Russian day, started with signing of Stefan Jelovac, one of top Acb scorers in last few seasons, with Nizhny Novgorod! #BeoBasket