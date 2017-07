Zoco internacional: Ty Lawson, Tyler Hansbrough y Nick Minnerath, a China

Tiempo de rumores, de altas, de bajas y de mucho movimiento. El mercado europeo no para de moverse y los equipos van perfilando sus plantillas de cara a la próxima temporada. He aquí un resumen de lo acontecido en las últimas horas.

Kings free-agent PG Ty Lawson reached agreement to sign in China with Luis Scola and the Shanxi Dragons. pic.twitter.com/ERpx9mYUvH