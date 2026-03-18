Hiopos Lleida continúa reforzando su proyecto y esta vez mira hacia Estados Unidos para incorporar talento joven con experiencia internacional. El club catalán ha acudido al mercado NCAA para este segundo tramo de la temporada, donde el equipo de Gerard Encuentra va decimotercero con un balance negativo de 8-14 y el objetivo conseguir la permanencia en ACB y no pasar apuros.

Hiopos Lleida hace oficial el fichaje de Adrià Rodríguez

Adrià Rodríguez se incorpora de manera oficial al Hiopos Lleida para lo que resta de temporada y dos campañas más, hasta junio de 2028, tras finalizar su etapa en los Washington State Cougars de la NCAA. Formado en las canteras del CB Cornellà y del Barça Basket, el joven talento español debutó en LEB Plata en la temporada 2020-21 y en la Liga EBA al año siguiente. Internacional en categorías inferiores, disputó el Europeo U20 en 2023 con España.

En cuanto a su rendimiento en competiciones españolas, Adrià Rodríguez promedió en Primera FEB, antigua LEB Oro, 2023-24 aproximadamente 9,8 puntos, 3,1 rebotes y 4,2 asistencias por partido, con un 45 % en tiros de campo y un 36 % en triples, destacando por su visión de juego y su capacidad para generar oportunidades para sus compañeros.

El paso de Adrià Rodríguez por la NCAA

Con este fichaje, Hiopos Lleida se asegura un talento joven con experiencia internacional al incorporar a Adrià Rodríguez, que llega al conjunto catalán con tan solo 23 años, listo para integrarse en el sistema de juego de Gerard Encuentra, aportar visión de juego y asumir un rol dentro de la rotación.

Durante su etapa universitaria, Adrià Rodríguez ha disputado 30 partidos, con un promedio de 20,5 minutos por encuentro, aportando 3,5 puntos, 3,4 rebotes y 3,3 asistencias por partido. Su mejor actuación llegó frente a Santa Clara, donde firmó 10 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias, mostrando su capacidad para generar juego y adaptarse a diferentes estilos.