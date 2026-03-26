El camino hacia la NCAA gana cada vez más protagonismo entre los canteranos españoles, atraídos por distintos factores: desde la posibilidad de acercarse al sueño de la NBA hasta, en un plano más inmediato, la opción de firmar contratos más atractivos desde su llegada al baloncesto universitario estadounidense. En ese contexto, uno de los mayores talentos recientes del Barça Basket podría estar valorando dar ese mismo paso.

¿Sayon Keita pondrá dirección a NCAA?

Es la gran incógnita que lleva meses rondando a la entidad catalana, pero a finales de marzo el jugador de Bamako aún no ha tomado una decisión definitiva de cara al curso 2026-27. Mientras tanto, en la NCAA ya se agita el panorama con el habitual carrusel de entrenadores y el movimiento de jugadores hacia el Transfer Portal, en paralelo al desenlace del curso con el March Madness. En ese contexto, las próximas semanas se presentan clave para el futuro de Sayon Keita.

Seguir la senda que ya tomaron la pasada temporada Dame Sarr o Raül Villar se presenta como la opción más plausible para el pívot de 18 años. De hecho, durante el verano de 2025 ya realizó varias visitas de peso a programas de la NCAA, con el objetivo de encontrar el entorno que mejor encaje con su juego y le permita posicionarse de cara al Draft de la NBA de 2027 o 2028.

Sayon Keita inició su recorrido de visitas por la NCAA el 28 de junio de 2025 con una primera parada en Kansas, en una gira que también le llevó por programas de primer nivel como Indiana, Kentucky, Duke y North Carolina, antes de cerrar el tour el 2 de agosto en UConn. Seis universidades de enorme prestigio —algunas incluso con incertidumbre actual en sus banquillos— que reflejan el alto interés que despierta el pívot maliense. Con todo, podría ser entre abril y mayo cuando termine de definir su futuro y confirme su próximo destino.

13 partidos en el primer equipo del Barça Basket 25-26

Es uno de los referentes de la generación júnior del Barça Basket que aspira a conquistar el título de la Euroliga en mayo en Atenas, formando bloque junto a talentos como Kusturica, Dabone, Nil Poza o Boumtje Boumtje. Además, es de los mayores del grupo —llegó a la cantera azulgrana en julio de 2023— y su progresión le ha llevado a tener presencia con el primer equipo, con el que ha disputado trece partidos esta temporada en Euroliga, promediando 2,5 puntos y 1,5 rebotes por encuentro.