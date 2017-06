Bo McCalebb y Richard Hendrix no continuarán en Herbalife Gran Canaria

Herbalife Gran Canaria ha decidido no renovar el contrato de los dos americanos

Herbalife Gran Canaria ha tomado la decisión de no ampliar su vinculación con Bo McCalebb y Richard Hendrix, que finalizaban contrato esta temporada.

El rendimiento de los dos americanos no ha sido malo, sobre todo en el caso del base, pero tampoco especialmente destacado. McCalebb ha promediado 10.3 puntos, 3.5 asistencias y 10.2 de valoración, mientras que Hendrix se ha ido a 6.6 puntos, 4.3 rebotes y 9.3 de valoración.

El anuncio no sorprende tras las declaraciones de Luis Casimiro en los micrófonos de Radio Nacional de España. Sobre el base americano con pasaporte macedonio, el entrenador de Herbalife comentaba lo siguiente: "Es una opción pero creo que no tenemos prisa en esa posición e intentaremos buscar un perfil de jugador que nos pueda dar cosas a nivel de juego". Y sobre el pívot decía: "En la posición de cinco sería una incongruencia por mi parte decir que me gustaría contar con Hendrix, cuando su papel ha sido decreciente y le he ido restando rol principal".

Casimiro también hablaba de que le gustaría contar con Kyle Kuric, Royce O'Neal, Oriol Paulí y Anzejs Pasecniks pero asumía que posiblemente los dos americanos tuvieran ofertas mejores, que hay que retar a Paulí a que pelee por conseguir un mejor rol y que el caso del letón es una incógnita a la espera de saber su posición en el draft.

