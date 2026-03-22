El nombre de Cameron Hunt se ha consolidado como uno de los más atractivos de cara al próximo mercado de verano en la Euroliga, despertando el interés de varios clubes. En los últimos días, además, uno de los proyectos más ambiciosos de la Liga Endesa ha intensificado el seguimiento sobre el escolta, valorando su incorporación como una oportunidad estratégica para reforzar la anotación exterior y añadir profundidad a la rotación en la posición de dos.

Baskonia sigue de cerca a Cameron Hunt

El escolta de Duncanville, formado en North Dakota State Bison, aún no ha debutado en la Euroliga, aunque cuenta con experiencia en la Basketball Champions League tras su paso por JDA Dijon, Baxi Manresa y Joventut Badalona en la presente temporada. Su destacado rendimiento con la Penya ha situado a Cameron Hunt como uno de los nombres propios del próximo mercado veraniego, aunque su fichaje se presenta como una operación compleja para cualquier proyecto que decida lanzarse a por él.

Cameron Hunt firma una media de 13,4 puntos y tres asistencias en la Basketball Champions League, cifras que eleva hasta los 16,8 puntos, dos rebotes y tres asistencias en 22 partidos de la Liga Endesa. Un rendimiento que lo sitúa en la conversación por el MVP y que ha permitido a la Penya construir un potente tridente verd-i-negre junto a Ricky Rubio y Ante Tomic.

Kosner Baskonia sigue muy de cerca la situación de Cameron Hunt, según informa Nacho Bravo, al considerar que el escolta aportaría tiro exterior, profundidad y experiencia en la posición de dos, además de ser top en el clutch time. El conjunto vitoriano se posiciona así en la carrera, tomando la delantera frente a varios equipos de Euroliga que también tienen al jugador en su radar.

Su situación, sin embargo, se presenta complicada para los clubes interesados en su incorporación. Joventut Badalona tiene la firme intención de retener a Cameron Hunt este verano, consciente de su valor y del impacto que ha generado en el equipo. En este contexto, cualquier conjunto de Euroliga que aspire a ficharlo deberá poner sobre la mesa una oferta económica significativa para convencer a la entidad verd-i-negre.

Trayectoria de Cameron Hunt en Europa