Este curso está marcando un antes y un después en el baloncesto español. Equipos y directivas ya planifican la próxima campaña, rastreando a jugadores en el mercado ACB que han despuntado y que podrían convertirse en piezas clave para reforzar plantillas y rotaciones. Muchos jugadores, que se han convertido en las revelaciones del año, podrían dar un cambio de aires y conseguir un grna contrato este verano.

Timothé Luwawu-Cabarrot: Baskonia o Barça Basket en verano

La campaña 2025-26 de Timothé Luwawu-Cabarrot está siendo la de su consagración en Europa. El alero de Baskonia ha dado un salto notable en su rendimiento ofensivo, pasando de un rol secundario a convertirse en la referencia exterior del equipo. En la Liga ACB promedia 18,8 puntos, 3,6 rebotes y 2,1 asistencias, con unos porcentajes excelentes: 46,2% en tiros de campo, 41,1% en triples y 90,2% en tiros libres. Su impacto va más allá de los números, siendo decisivo en momentos clave, especialmente durante la Copa del Rey, donde lideró a su equipo hacia el título como máximo anotador del torneo.

Gracias a este rendimiento, su valor en el mercado se ha disparado y ha despertado el interés de varios grandes de la Euroliga. Barça Basket aparece como el principal interesado y estaría en la “pole” para ficharlo la próxima temporada. No obstante, la operación no será sencilla: Baskonia intentará retenerlo mediante el derecho de tanteo.

Cameron Hunt: ¿Un paso más allá del Joventut Badalona?

En el caso de Cameron Hunt, su temporada 2025-26 con Joventut Badalona está siendo espectacular. El escolta promedia 16,8 puntos, 1,9 rebotes y 2,9 asistencias en la Liga Endesa, con porcentajes muy sólidos (49% en tiros de campo, 41,1% en triples y 88,9% en tiros libres) durante 28,5 minutos por partido. Su actuación más destacada llegó en la Jornada 15, cuando anotó 35 puntos contra Unicaja, convirtiéndose en apenas el sexto jugador del siglo XXI en alcanzar esa cifra con la camiseta verdinegra, y solo el segundo desde 2019.

Su capacidad para aparecer en los momentos decisivos lo ha puesto en el radar de equipos europeos que buscan un escolta anotador y versátil. Hunt combina efectividad desde el perímetro con defensa y trabajo colectivo, lo que lo convierte en un jugador muy atractivo para clubes que necesiten impacto inmediato.

Melwin Pantzar: Unicaja le espera con los brazos abiertos

La temporada 2025-26 de Melwin Pantzar en Bilbao Basket ha sido clave para consolidarlo como uno de los principales generadores de juego de la ACB. Pantzar promedia 10,7 puntos, 4,0 rebotes y 4,6 asistencias por partido, con un destacado 54,1% en tiros de dos y 24,1 minutos de juego. Su liderazgo ofensivo lo ha colocado entre los históricos del club, alcanzando el Top 5 en asistencias (301) y la octava posición en robos (102).

De cara a la próxima temporada, se espera que Pantzar regrese a Unicaja y se convierta en un jugador importante de rotación. Su experiencia como capitán de la selección sueca y su crecimiento en Bilbao lo preparan para asumir más responsabilidades en la plantilla de Ibon Navarro, aportando dirección en el juego exterior y consistencia tanto en ataque como en defensa.

Santi Yusta: De España a un equipo TOP de ACB

El 2025-26 está siendo una temporada histórica para Santi Yusta en Casademont Zaragoza. El alero promedia 17,6 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias por partido, con muy buenos porcentajes de tiro (50% en tiros de campo, 36% en triples y 82,9% en libres) en 26,7 minutos de media. Su actuación más destacada llegó ante el Real Madrid, donde anotó 30 puntos, alcanzando su tope personal y consolidándose como uno de los máximos anotadores nacionales de la Liga Endesa, un hito que no se veía desde Rudy Fernández en 2008.

Este nivel ha despertado el interés de varios clubes, y Unicaja se ha movido para adelantarse a otros rivales. La dirección deportiva busca reforzar su perímetro con un alero nacional confiable desde el triple, y Yusta encaja perfectamente en ese perfil, ofreciendo experiencia, anotación consistente y liderazgo en la pista.