El Baskonia inicia una nueva etapa con Paolo Galbiati al frente, con un contrato de dos temporadas, hasta el verano de 2027. Procedente del Aquila Trento, donde logró una campaña destacada, llega a Vitoria con la misión de liderar un proyecto ambicioso que apuesta por mejorar los resultados obtenidos el curso anterior con el ex del Real Madrid Pablo Laso. Uno de los últimos movimientos en la entidad baskonista ha sido renovar a un talento de la cantera.

Baskonia consolida el futuro con Chiek Diallo

El Baskonia ha cerrado la continuidad de una de sus grandes promesas: Chiek Diallo. El pívot de 17 años, reciente campeón de Europa sub-18 con España, ha firmado una ampliación de contrato por cuatro temporadas que le vincula al club hasta 2029. Con esta operación de futuro, la entidad vitoriana protege a uno de los talentos más codiciados del baloncesto de formación.

Chiek Diallo, que está citado para realizar la pretemporada del primer equipo, se consolida como una pieza clave en el nuevo proyecto de Baskonia, liderado por Paolo Galbiati. El club blinda así a un jugador en pleno crecimiento frente al creciente interés de canteras rivales y de la NCAA.

El papel de Chiek Dialllo con España antes de renovar con Baskonia

Chiek Diallo se proclamó este verano campeón de Europa sub-18 con España tras una final de infarto ante Francia, en la que su aportación resultó clave pese a disputar sólo ocho minutos. El pívot del Baskonia firmó 3 puntos y 3 rebotes, además de un bloqueo decisivo en la última jugada que permitió a Guillermo del Pino anotar el triple ganador para certificar una remontada histórica para el combinado nacional (82-81).

El torneo en Serbia confirmó la proyección del joven interior, que promedió 4,9 puntos y 3,7 rebotes en casi 13 minutos de juego por partido. Su rendimiento dejó muestras de madurez y solidez en un campeonato que supone un paso más en su crecimiento como una de las grandes promesas del baloncesto español y del Baskonia.

Pretemporada del Baskonia

Baskonia afrontará una exigente pretemporada con seis amistosos que servirán de preparación para el debut oficial en la Euroliga ante Olympiacos. Este es el calendario que publicó la entidad vasca