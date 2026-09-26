¿Dónde está el baloncesto? El laberinto (y la factura) del aficionado en la temporada 2026-27

Arranque de la temporada 2026-27 y el aficionado al baloncesto en España se enfrenta, antes de lanzar el balón naranja al aire, a un partido de eliminatoria dentro de su propia casa: averiguar qué canal, app o suscripción necesita contratar para ver jugar a su equipo. Lejos de unificar el producto para hacerlo accesible y atractivo al gran público, la oferta audiovisual del baloncesto nacional e internacional se ha transformado en un rompecabezas fragmentado entre plataformas de pago, televisiones autonómicas en abierto y nuevas OTT con tarifas que han desatado la indignación unánime en redes justo antes de comenzar la competición.

Liga Endesa y Euroliga: la fragmentación del baloncesto de élite

Seguir a los clubes de la Liga Endesa y la Euroliga durante la campaña 2026-27 exige una logística de suscripciones que complica la vida al seguidor medio. Mientras que la principal competición doméstica reparte sus emisiones entre los paquetes multideporte de Movistar+ y la oferta de entrada de DAZN, la Euroliga mantiene su propio ecosistema de retransmisión. El único salvavidas para ver baloncesto en abierto sigue recayendo en los acuerdos puntuales de las cadenas regionales de la FORTA (como TV3, TVG, Aragón TV o ETB) para emitir partidos de los equipos de su territorio. Esta atomización de los derechos audiovisuales crea una barrera de entrada que aleja al espectador casual e incrementa el presupuesto anual de las familias apasionadas a la canasta. Una fórmula unificada donde pagar por ver solamente a tu equipo es imposible de encontrar, y sería una solución para muchos aficionados a los que solo les interesa ver a su equipo pero deben contemplar paquetes que infrautilizarán durante meses.

🗓️ 26 y 27 de septiembre



¡Arranca la temporada 2026-27!

¡Arranca la #LigaEndesa!



Toma nota de la JORNADA 1⃣



| 📺 Disfruta de todos los partidos en @DAZN_ES y a través de Dazn Baloncesto por @MovistarPlus, @vodafone_es y @OrangeTV_es pic.twitter.com/8lb4Vdb7In — Liga Endesa (@ACBCOM) August 12, 2026

Baloncesto TV y la polémica en Primera FEB: cámaras con IA a precio de oro

Si el mapa de la élite es complejo, el verdadero terremoto ha estallado en las categorías FEB con la llegada de la nueva plataforma Baloncesto TV gestionada junto a Sportway. A solo dos días de arrancar la Primera FEB, la FEB anunció un plan de precios que ha encendido a las aficiones: la suscripción mensual para seguir la Primera FEB asciende a 12,99 €/mes (o 99,99 €/año), elevándose hasta los 16,99 €/mes para el plan All Access. La indignación es evidente al comparar esta tarifa con el mercado: por solo 5,99 € al mes se pueden ver en DAZN la Liga Endesa, la Copa del Rey y la NBA. Resulta surrealista que ver la categoría de plata del baloncesto español cuesta más del doble que consumir la máxima categoría nacional, por muy gratuita que sea hasta el 12 de octubre.

13 euros por ver la Primera FEB. Creo que desde sólo un dispositivo. Casi lo mismo que ver la NBA en el League Pass.



Vaya tiro en el pie. https://t.co/HAAvp5PjDu — NBA 305 (@NBA_305) September 23, 2026

Calidad de las retransmisiones: cuando pagar más significa ver un producto automatizado

Mientras la Liga Endesa y la Euroliga despliegan coberturas televisivas con realizaciones multicámara, narradores a pie de pista y repeticiones en alta definición para justificar el valor de sus suscripciones, el producto de las competiciones FEB camina en la dirección opuesta. A la barrera económica impuesta por la Federación se le suma un evidente abismo en la calidad técnica respecto al baloncesto de élite. Tras los constantes fallos de retransmisión, marcadores desincronizados y caídas de señal sufridos la pasada campaña en LaLiga+ TV, la solución adoptada para Baloncesto TV lejos de profesionalizar la retransmisión, la automatiza: un sistema de cámaras fijas guiadas por Inteligencia Artificial instaladas en los pabellones.

Exigir un precio de suscripción alto al mes por un producto que carece de realizador humano en directo ni despliegue de cámaras es un claro agravio comparativo para el espectador de la Primera FEB, que paga tarifas superiores a las de la máxima categoría por un espectáculo técnico de perfil bajo. Pese a esta brecha entre coste y calidad, los clubes han optado por un llamativo silencio institucional de respaldo hacia la Federación. La explicación a esta falta de crítica se encuentra en las propias tripas del acuerdo: las directivas recibirán un retorno económico directo por las suscripciones vendidas a sus abonados, priorizando el beneficio financiero inmediato por encima de la defensa y protección de su propia masa social.

El aficionado ante el espejo: la insostenibilidad de pagar más por menos baloncesto

En un momento crucial en el que el baloncesto necesita enganchar a nuevas generaciones y competir de tú a tú con el entretenimiento digital, la afición se encuentra atrapada entre suscripciones mensuales que no paran de sumar, retransmisiones de baja calidad y la incertidumbre de no saber dónde televisan a su club cada fin de semana. La pregunta para el aficionado en este inicio de la temporada 2026-27 ya no es si su equipo ganará el partido, sino cuánto dinero y cuántas plataformas está dispuesto a pagar para no quedarse a oscuras.