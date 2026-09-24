Un cadete de 14 años y un crack de Italia U16 son los fichajes del futuro de Valencia Basket

El Valencia Basket continúa reforzando su apuesta por el talento joven con dos nuevas incorporaciones que apuntan a convertirse en nombres importantes dentro de la estructura de formación del club. Dos proyectos diferentes, pero unidos por un mismo objetivo: crecer en L’Alqueria del Basket y desarrollar su potencial de cara al futuro de la entidad.

Valencia Basket firma al joven talento Ayomide Ajayi

Ayomide Ajayi es una de las grandes apuestas de futuro del Valencia Basket para las próximas temporadas. El ala-pívot, de 16 años y 2,04 metros, llega procedente de los Brent Panthers de Londres y cuenta con experiencia internacional con Italia, selección con la que disputó este verano el Eurobasket U16.

El Valencia Basket contempla que Ajayi pueda tener ya protagonismo en la Liga U22 durante esta temporada. Su llegada se enmarca en la estrategia del club de identificar talento joven con margen de crecimiento antes de que alcance una mayor proyección internacional. En el Eurobasket U16 compartió torneo con los taronja Carlos Elordi y Sergio Palau, que conquistaron el bronce con España.

Nathán Furnémont, un fichaje que ya destacó con Valencia Basket

Nathán Furnémont, con apenas 14 años, es otro de los jóvenes por los que el Valencia Basket ha decidido apostar. El base belga, que ya tuvo presencia como invitado con el conjunto taronja en la Minicopa Endesa de 2026, terminó aquel torneo con unos números destacados: disputó los cinco encuentros y promedió 10,8 puntos, 3,6 rebotes y 4,2 asistencias en 27 minutos.

Su progresión también le llevó este verano a la selección belga U16, pese a ser dos años menor que buena parte de sus compañeros. Furnémont disputó los siete partidos del Eurobasket y promedió 1,4 puntos, 1,6 rebotes, 1 asistencia y 2 robos en 13,5 minutos, aunque destacó especialmente en el apartado defensivo: llegó a sumar seis recuperaciones ante Francia, una de las mejores cifras individuales del torneo en este apartado.

Actualmente está integrado en la estructura del Valencia Basket, con la previsión de que su desarrollo continúe desde el Cadete A y vaya escalando categorías hasta llegar al primer equipo, dentro de un plan de desarrollo a largo plazo.