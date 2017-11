Dontaye Draper, el revulsivo del Real Betis Energía Plus para intentar salir del pozo

El equipo dirigido por Óscar Quintana marcha colista con un balance de 0-8

La situación deportiva que atraviesa el Real Betis Energía Plus, colista de la Liga Endesa con un balance de 0 victorias y 8 derrotas, obliga a la entidad hispalense a buscar soluciones en forma de fichaje y el elegido es Dontaye Draper (33 años/1.81m), que firma un contrato hasta final de temporada y, según adelantó David Pick, tendrá un salario de 200.000 dólares.

Source: Sevilla has signed Dontaye Draper to a deal in $200K range in hope that the former EuroCup MVP can rescue Real Betis from ACB relegation. — David Pick (@IAmDPick) 13 de noviembre de 2017

El director de juego estadounidense con pasaporte croata, defendió los colores del Real Madrid el pasado curso y actualmente se encontraba sin equipo. "Pienso que -fichar por el Betis- era la mejor opción para mí. Quería volver a jugar en España y estaba esperando mis opciones. He escuchado grandes cosas sobre el Club y voy a hacer lo que sea para ayudar y que el equipo vuelva al camino correcto", comenta en los micrófonos del club verdiblanco.

"Sé que las cosas no han ido del todo bien. Sólo he venido aquí para aprender el sistema de juego y hacer lo que sea para llevar al equipo a la buena senda. Puedo hacer un poco de todo. Cuando jugaba en equipos pequeños fui MVP de la Eurocup, pero eso eran otros tiempos. Ahora me he adaptado a la actual situación y, cuando he jugado en Efes o en Rusia, he hecho cosas diferentes. Me adapto a lo que el equipo requiera", agrega.

El de Baltimore confía en revertir la situación y pide un voto de confianza a la afición: "Sé que la situación es dura para todo el mundo, sólo espero que la gente sea positiva y dar lo máximo para que las cosas sean como deben ser, paso a paso, día a día, e intentar ser positivo". Sin embargo, no se atreve a dar un diagnóstico de la situación "porque honestamente no he seguido al equipo".

Con la incorporación de Dontaye Draper, Óscar Quintana suma otro efectivo con experiencia en equipos de primer nivel que se une a los Ryan Kelly, Oderah Anosike, Nobel Boungou-Colo, Blake Schilb, Vladimir Golubovic, Donnie McGrath y compañía con el objetivo de sacar del pozo a un Real Betis Energía Plus muy necesitado de victorias.

Video of Dontaye Draper Highlights 16 Pts, 2 Ast vs Anadolu Efes 07.04.2017