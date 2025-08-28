Durante el parón veraniego de la Liga Endesa, los equipos suelen vivir un carrusel de movimientos de fichajes, renovaciones, pero también salidas en sus plantillas. En el caso del UCAM Murcia, el club vio marcharse a dos de sus jugadores, quienes curiosamente volverán a coincidir en un nuevo destino tan sorprendente como poco habitual dentro del panorama baloncestístico internacional.

Nemanja Radovic llega a Taipei y coincide con Marko Todorovic

Los dos internacionales montenegrinos volverán a unir sus caminos en la Taiwan Basketball League, donde vestirán la camiseta de los New Taipei Kings. El club asiático, que en las últimas temporadas ha contado con nombres de peso, tuvo en sus filas durante el curso 2024/25 al base Conner Frankamp, ex de UCAM Murcia, y previamente disfrutó del talento de una auténtica leyenda como Jeremy Lin, elegido MVP de las Finales de la TPBL en 2025.

🏆🏆 Jeremy Lin takes home TPBL Finals MVP honors as the New Taipei Kings win back-to-back titles!



Jeremy dropped 27 PTS, 5 REB, 4 AST in Game 7!#2025TPBLFinals #NewTaipeiKings #CrownTheCity #DefendTheCrown#GoCrimson #OneCrimson pic.twitter.com/wnCKfpKQpN — Harvard Men’s Basketball (@HarvardMBB) June 29, 2025

Lo habitual es que Japón o China sean los principales destinos asiáticos para los jugadores procedentes del baloncesto europeo. Sin embargo, tras su inesperada salida del UCAM Murcia hace apenas unas semanas, Nemanja Radovic ha optado por un rumbo menos previsible y se unirá a Marko Todorovic en la Taiwan Basketball League. A esta apuesta internacional también se suman los recientes fichajes de Viktor Gaddefors y Pavlin Ivanov, exjugador del Hestia Menorca (estadísticas de 9 puntos y 1.7 rebotes en Primera FEB), reforzando así la plantilla de los New Taipei Kings con un marcado acento europeo.

Fin a una década en ACB

Nemanja Radovic ha puesto fin, al menos de manera temporal, a su etapa en la Liga Endesa, una competición en la que ha sido un rostro habitual desde 2014. El ala-pívot montenegrino ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en España, defendiendo los colores del UCAM Murcia, del Obradoiro y del Casademont Zaragoza, donde dejó huella por su constancia, versatilidad y su capacidad de aportar en ambos lados de la pista y promedios de 5.7 puntos y 2.1 rebotes la temporada pasada. Ahora, después de más de una década en el baloncesto español, ha decidido dar un giro a su trayectoria y afrontar lo que será su primera experiencia en el baloncesto asiático.

Murcia siempre será mi casa ♥️ pic.twitter.com/r4IUmX1M3X — Nemanja Radovic (@Nemkee) June 11, 2025

En esta nueva aventura no estará solo, ya que coincidirá con Marko Todorovic, otro jugador con pasado universitario. El pívot montenegrino, a diferencia de Radovic, ya conoce de primera mano lo que supone competir en Asia: pasó por equipos de la CBA como Tianjin Pioneers, Beijing Royal Fighters y Ningbo Rockets antes de regresar a la ACB en 2023 para reforzar a UCAM Murcia. Ambos compartirán ahora vestuario en un destino inesperado, llevando consigo la huella de una etapa sólida en la Liga Endesa y abriendo un nuevo capítulo en sus carreras profesionales.