El Herbalife Gran Canaria estaría muy cerca de incorporar a Shaquielle McKissic

Comienzan a escucharse los primeros nombres en Gran Canaria. Según anuncia Sportando, el Herbalife Gran Canaria estaría muy cerca de incorporar al jugador americano Shaquielle McKissic, que recientemente ha podido conseguir pasaporte de Azerbaiyán, lo que le permite un mayor abanico de posibilidades.

Shaquielle McKissic agreed to terms with Gran Canaria.

McKissic recently got passport from Azerbaijan https://t.co/YyR9ItmYVh