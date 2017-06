El Real Madrid refuerza su juego exterior con Fabien Causeur

El equipo dirigido por Pablo Laso ya tiene su primera incorporación de cara a la próxima temporada. Se trata del escolta galo Fabien Causeur (30 años/1.95m), un viejo conocido de la Liga Endesa tras su estancia de cuatro temporadas en el Baskonia y que procede del Brose Baskets alemán.

Este se ha proclamado campeón de Copa y Liga en Alemanía, además de erigirse MVP de la final, y sus números en la competición doméstica han sido de 11.9 puntos, 4.0 rebotes, 2.9 asistencias y 11.8 de valoración en 25 minutos, mientras que en Euroliga ha alcanzado los 9.9 puntos, 3.2 rebotes, 2.2 asistencias y 11.0 de valoración en 25 minutos.

Tenía contrato en vigor con el conjunto alemán, pero la cláusula de salida se antojaba muy asequible y a pesar del interés de un Bayern Múnich que le ofrecía un mayor salario, firmará para las próximas 2 temporadas con el Real Madrid según informa Eurohopes. Tanto es así, que David Pick cifra en 1.8 millones de euros el acuerdo con la entidad blanca a falta de oficializarse.

