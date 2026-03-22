Clásico ACB entre Barça Basket y Real Madrid siempre se presenta como uno de los partidos más esperados de la temporada, pero en estos momentos del año lo hace todavía más trascendental. Más allá de la clasificación, ambos equipos llegan con la motivación de darle la vuelta a algunos datos preocupantes y con la intención de coger un impulso para el tramo final del curso.

La maldición del Barça Basket en los Clásicos

El Clásico ACB entre Barça Basket y Real Madrid, aunque corresponde a una jornada más de la competición, llega cargado de importancia para ambos conjuntos. Para el equipo azulgrana es una de las últimas oportunidades de luchar por el liderato de la fase regular, un puesto clave de cara a los playoffs. Además, buscan dejar atrás la mala imagen del último enfrentamiento, donde los blancos dominaron con claridad y ganaron 80-61.

El partido también tiene un valor añadido para los de Xavi Pascual, que quieren reconciliarse con su afición tras años complicados. El equipo lleva casi dos años sin ganar en el Palau ante el Real Madrid, acumulando varias derrotas consecutivas en casa. Sin Nico Laprovittola, el reto será mayor, pero ven esta cita como una ocasión ideal para romper la mala racha y lograr una victoria muy necesaria.

Un Real Madrid muy diferente como visitante antes del Barça Basket

El Real Madrid llega al Clásico ACB con dudas cuando juega lejos del Movistar Arena, especialmente en Euroliga. Suma once tropiezos como visitante y un balance de 5 victorias y 11 derrotas, muy inferior a su rendimiento en casa. Además, en sus últimas cinco salidas ha perdido cuatro partidos, lo que refleja una dinámica negativa lejos de su pista.

Los números también evidencian el bajón: su ataque empeora en más de 13 puntos por cada 100 posesiones y su defensa encaja unos 7 puntos más. A esto se suma un menor acierto en el tiro (alrededor de un 6% menos) y peores cierres de partido, llegando incluso a fallar 12 de 13 tiros en un tramo final reciente, lo que explica su dificultad para ganar fuera.

Bajas segura de Barça Basket y Real Madrid

Barça Basket: Juan Núñez, Nico Laprovittola

Real Madrid: ninguna