El eterno olvidado del Barça Basket impresiona con su fichaje por este peculiar club 

El Barça Basket está siendo uno de los equipos más activos del mercado ACB durante este verano. Entre fichajes, salidas y movimientos para remodelar la plantilla, el conjunto azulgrana continúa definiendo el proyecto con el que afrontará la próxima temporada, en una planificación que lidera Xevi Pujol. Uno de los interiores que tuvieron que abandonar la entidad ya tiene un destino muy exótico.

Youssoupha Fall jugará en China tras dejar el Barça Basket

El futuro de Youssoupha Fall estará lejos del baloncesto europeo tras finalizar su etapa en el Barça Basket. El pívot senegalés ha sorprendido con un movimiento poco habitual al aceptar la oferta de los Nanjing Tongxi Monkey Kings, de la liga china (CBA), iniciando una nueva etapa en un destino tan exótico como diferente tras poner fin a su aventura en la ACB.

El gigante de 2,21 metros cierra así dos temporadas en el conjunto azulgrana, donde disputó 126 partidos y fue ganando protagonismo, especialmente en el tramo final de su segunda campaña. Ahora afrontará el reto de competir en el baloncesto asiático con el objetivo de relanzar su carrera y convertirse en una de las referencias interiores de su nuevo equipo.

El papel de Youssoupha Fall en el Barça Basket antes de poner rumbo a China

Durante sus dos temporadas en el Barça Basket, Youssoupha Fall nunca consiguió asentarse como una pieza fija en la rotación. El pívot senegalés pasó gran parte de su etapa en un segundo plano, con un protagonismo irregular y siendo, en muchas ocasiones, uno de los jugadores más relegados del equipo. Aun así, disputó 126 partidos como azulgrana, de los que 64 fueron en la Liga Endesa y 47 en la Euroliga. En su última campaña firmó unos promedios de 6,9 puntos y 4,3 rebotes en la ACB, mientras que en la Euroliga aportó 2,8 puntos y 2,2 rebotes por encuentro.

Su situación cambió con el Barça Basket en los playoffs de la Liga Endesa, cuando las circunstancias llevaron a Xavi Pascual a otorgarle un papel mucho más relevante en la rotación. El técnico apostó por el interior senegalés en el momento más decisivo de la temporada y Fall respondió con actuaciones de gran nivel. El propio jugador llegó a reconocer que había recuperado la confianza gracias al entrenador azulgrana. Ese impulso le permitió cerrar su etapa en el Barça ofreciendo su mejor versión antes de emprender una nueva aventura en el baloncesto chino.

Estadísticas Youssoupha Fall en Euroliga

2,9 puntos por partido.

2,2 rebotes (0,8 ofensivos y 1,4 defensivos).

0,2 asistencias. 7,6 minutos de juego por encuentro.

68,8 % de acierto en tiros de dos.

61,5 % en tiros libres.

0,2 tapones.

4,6 créditos de valoración.



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