Bàsquet Girona ha atacado el mercado ACB y ha reforzado su juego exterior con una incorporación hasta final de temporada para cubrir una baja importante en la plantilla. Se trata de un perfil dinámico, capaz de adaptarse a varias posiciones, aportar intensidad defensiva y generar juego en ataque, encajando bien con el estilo del equipo en este tramo decisivo del curso.

Bàsquet Girona confirma el fichaje de Cameron Hildreth

El Bàsquet Girona ha incorporado a Cameron Hildreth con un contrato temporal hasta final de temporada. El joven alero británico, que llega para reforzar el perímetro, aterriza procedente de la G League tras su paso por el filial de los Indiana Pacers, donde ha tenido un rendimiento sólido tanto en anotación como en generación de juego, con promedios de 13,3 puntos, 3,3 rebotes y 3,4 asistencias por encuentro.

Formado en el baloncesto universitario estadounidense con los Wake Forest Demon Deacons, Cameron Hildreth destaca por su versatilidad, ya que puede ocupar varias posiciones exteriores. Su fichaje responde a la necesidad del equipo tras la lesión de Maxi Fjellerup.

Qué puede aportar Cameron Hildreth al Bàsquet Girona

Cameron Hildreth es un perfil muy completo para el juego exterior del Bàsquet Girona porque no depende solo de anotar, sino que también sabe generar ventajas y adaptarse a distintos roles. Puede jugar como escolta o alero e incluso actuar como base, asumiendo funciones de manejador de balón en momentos puntuales.

Además, su estilo encaja con el baloncesto dinámico que practica el conjunto gerundense. El exterior británico es eficaz en transición, ataca bien el aro y tiene visión para asistir tras penetración. A esto se suma su eficiencia, con alrededor de un 49-50% en tiros de campo, y su aportación en otras facetas como los 3,3 rebotes por partido, que reflejan su implicación global.

Plantilla Bàsquet Girona 2025-26

Bases: Derek Needham, Guillem Ferrando, Pepe Vildoza, Otis Livingston

Escoltas: Maxi Fjellerup, Pep Busquets, Mark Hughes, Enric Sanmartín

Aleros: Khory Brunot, Sergi Martínez, Mindaugas Susinskas, Cameron Hildreth

Ala-pívots: Nikola Maric

Pívots: Martinas Geben, Izan Soler, Juan Fernández