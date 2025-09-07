La temporada 2025-26 de la ACB se estrenará oficialmente con la Supercopa Endesa en Málaga, los días 27 y 28 de septiembre, y continuará con el inicio de la competición doméstica el 4 y 5 de octubre. Los equipos ya se encuentran en plena preparación, disputando partidos amistosos para ajustar tácticas y evaluar a los nuevos refuerzos, mientras siguen atentos al mercado para cerrar plantillas con incorporaciones clave.

Baskonia en busca de un pívot que rinda en ACB y Euroliga

Baskonia encara la temporada con varias bajas importantes y busca reforzar su posición de pívot tras las salidas de Chima Moneke (Estrella Roja), Donta Hall (Olympiacos) y Kamar Baldwin (Bayern de Múnich), entre otros. La dirección deportiva explora distintas opciones para cubrir estas vacantes y mantener la competitividad del equipo liderado por Paolo Galbiati.

Entre los nombres que suenan para reforzar al equipo destacan Amine Noua, que también se le relacionó con el Barça Basket y el experimentado Serge Ibaka, que está libre después de acabar contrato con el Real Madrid. Todos estos jugadores encajan con perfiles capaces de aportar experiencia y talento tanto en ataque como en defensa, que es la prioridad de Baskonia para completar la pintura.

Hiopos Lleida quiere un interior tras salidas clave como Pierre Oriola

Hiopos Lleida afronta la campaña 2025-26 con la necesidad de reforzar su juego interior tras varias salidas y la no renovación de Pierre Oriola, quien continuará su carrera en Fuerza Regia Monterrey. Además de Oriola, el equipo ha perdido a jugadores clave en la pintura, lo que obliga a la dirección deportiva a buscar soluciones rápidas y efectivas en estas semanas de pretemporada.

Entre los posibles refuerzos suena con fuerza Ibou Badji, actualmente libre tras su paso por La Laguna Tenerife, un pívot con presencia en la pintura y capacidad defensiva. La prioridad de Lleida es asegurar un interior que aporte consistencia bajo el aro y permita al equipo competir al máximo nivel desde el inicio de la temporada.

El puesto de ‘4’: un deber para Joventut Badalona en ACB

El Joventut de Badalona arranca una ilusionante temporada con la vuelta de Ricky Rubio. El conjunto de Dani Miret sigue atento al mercado en busca de reforzar su juego interior, especialmente en la posición de ‘4’. Entre los nombres que suenan aparece Henri Drell, que no continuará en La Laguna Tenerife tras su etapa de refuerzo en la recta final de la pasada campaña. El estonio disputó diez partidos de Liga Endesa con promedios de 4 puntos y 1,5 rebotes, y destacó en la Basketball Champions League con 8 puntos y 5,7 rebotes por partido, lo que lo convierte en una opción interesante para reforzar el ala-pívot del equipo catalán.