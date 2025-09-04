El Real Madrid de baloncesto afronta este curso una etapa renovada con cinco incorporaciones, una plantilla de 15 jugadores y la llegada de Sergio Scariolo como nuevo líder del grupo. La entidad blanca ha dado un giro a su proyecto apostando por más juventud, que combinará con la base de veteranos que acumulan varias campañas en la entidad madridista. Uno de ellos, que será el relevo de Llull en el apartado de hacer vestuario, ya ejerce como uno de los capitanes y mandamases.

Walter Tavares: el segundo capitán del Real Madrid

Walter Tavares va camino de ser una de las grandes leyendas del Real Madrid y prepara este verano su novena temporada en la casa blanca. Tras la salida de jugadores legendarios como Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, entre otros, el pívot caboverdiano ha sido nombrado segundo capitán por detrás de Sergio Llull.

En este nuevo rol dentro del vestuario, Tavares ha explicado en una entrevista en Real Madrid TV la responsabilidad que esto significa: “Ser el segundo capitán me hace sentir muy orgulloso, sobre todo porque estoy justo detrás de Llull, aprendiendo de todo lo que hace. Es un gran capitán y trato de liderar con el ejemplo: luchar por cada balón y darlo todo en cada jugada”.

El objetivo del Real Madrid según Walter Tavares

La nueva era en el Real Madrid no cambia ni un ápice los objetivos marcados por la directiva. Walter Tavares, como uno de los líderes del grupo, tiene claro que el equipo ha de pelear por todos los títulos posibles. A nivel personal, el interior madridista quiere seguir siendo diferencial: “Quiero ser el mejor defensor posible para que el equipo se sienta seguro atrás. Con esa base, podemos aprovechar nuestro talento ofensivo y disfrutar del juego”.

Sobre la pretemporada, Tavares ha resaltado la relevancia de estas semanas de preparación y los primeros encuentros de la temporada. “Tenemos dos partidos difíciles este fin de semana donde no hay excusas. Son partidos de preparación para coger sensaciones, probar las cosas nuevas que tenemos y encajarlas en un partido real lo más rápido posible”.

Pretemporada del Real Madrid 2025-26

El Real Madrid de baloncesto afronta un mes de septiembre cargado de partidos amistosos y torneos preparatorios antes del inicio oficial de la temporada. Entre el 5 y el 7 de septiembre disputará el Torneo Costa del Sol en Málaga, enfrentándose a Alba Berlín y Unicaja Málaga. Más adelante, el 19 y 20 de septiembre, participará en el Torneo Encestaría en Pontevedra, donde se medirá al Valencia Basket en semifinales y, en caso de avanzar, se enfrentará a Baskonia o Río Breogán. Para cerrar el mes, el equipo disputará la Supercopa Endesa los días 27 y 28 en Málaga,.