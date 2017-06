Jeff Brooks, nueva renovación en el Unicaja Málaga

El jugador norteamericano con pasaporte italiano no se ha perdido ningún partido esta temporada con el equipo malagueño

Unicaja ha anunciado el acuerdo para ampliar el contrato del ala-pívot norteamericano con pasaporte italiano Jeff Brooks (28 años, 2.03m) por una temporada más. En Liga Endesa ha disputado un total de 38 partidos entre fase regular y Playoff promediando 6.9 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia por encuentro.

Su continuidad en Unicaja se suma a las renovaciones recientemente anunciadas de Nedovic y Dani Díez.

Video of Brooks: "Emocionado por volver a vestir de verde y morado"

El jugador ha disfrutado de un gran año y se ha mostrado feliz: "Estoy muy emocionado por poder volver a jugar en Málaga. Aquí la ciudad es genial, el baloncesto también, ha sido una gran temporada y espero que continúe así en mi segundo año. Definitivamente ha sido uno de los mejores años en mi carrera. He tenido la oportunidad de jugar en la ACB que es la mejor liga en Europa, ganar la Eurocup y también conocer otras ideas del baloncesto del entrenador Plaza y de sus ayudantes, de compañeros diferentes como Nedovic o Jamar Smith… gente tan buena en lo que hace".



Brooks se muestra muy ilusionado de cara a la próxima temporada: "Todo el mundo está diciendo que la próxima temporada va a ser muy dura pero no hay que centrarse en lo duro que va a ser sino en la oportunidad que supone y que sólo 16 equipos en Europa tienen. ¿Quién no quiere jugar en Euroliga?".