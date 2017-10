Norel lidera a un Gipuzkoa Basket que hace historia ante el Real Betis (94-60)

Alejandro Martínez: "Hemos hecho un partido horroroso. Exceptuando los 2-3 primeros minutos, el resto lo ha dominado Gipuzkoa. Muy decepcionado con el juego del equipo, del cual soy el principal culpable. Con dos asistencias en 40 minutos, 23 pérdidas y una diferencia de 14 rebotes es complicado ganar. Soy el principal culpable y hay que buscar soluciones inmediatas porque jugamos ante nuestro público. Quiero pedirle perdón a la afición. El de Bilbao es un partido que tenemos que ganar".

Porfi Fisac: "Agradecer lo primero a los grandes artífices de este día que es el cuerpo técnico, que ha hecho que cuando yo llegase ya estuviera todo bastante trabajado. Desde el principio hemos demostrado lo que hemos venido transmitiendo, que más allá de que ganemos más o menos partido, vamos a hacer un baloncesto alegre, divertido y quien venga a Illumbe se lo va a pasar bien. Queremos disfrutar de la Liga Endesa".

"Sin duda es un partido soñado. Siempre esperas algo así, pero hasta que no lo tienes no lo sabes saborear. Hasta esta noche no me daré cuenta del nivel que han demostrado los jugadores. Empezar en casa, con autoridad ante un equipo que creo que va a estar bien en la competición, es el día ideal. Son 94 puntos y creo que no hemos estado del todo acertado en el tiro de tres. Hemos sido muy generosos a la hora de pasar el balón y eso hace que sea más divertido".