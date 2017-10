Matt Thomas y Moncho Fernández cortan la racha de Fuenlabrada (65-73)

Ataque gris de Fuenlabrada. El primer cuarto del partido de hoy entre Fuenlabrada y Obradoiro es el primero en toda la temporada en el que Fuenlabrada, jugando en casa, no se impone en los primeros diez minutos. No es un dato decisivo, pero sí significativo. Los locales se encargaron de abrir el marcador, pero Obradoiro tuvo mejor mano en el otro lado de la cancha y engancho un 0-10 de parcial durante el cual Fuenlabrada empezó a mostrar que hoy el poco acierto le podía condenar. Se repusieron bien antes del descanso , al que llegaron con ventaja, pero la reanudación hizo aúnn más evidentes los problemas de Fuenlabrada para anotar hoy, con un porcentaje en triple que nunca superó el 30% y dos puntales como Christian Eyenga (que ya encadena dos partidos muy grises) y Pako Cruz (que hoy apenas levantó 3 tiros de campo, frente a los más de 8 que venía promediando) de los que hoy no se tuvo noticia en el casillero de puntos (sí ayudaron en el rebote, una vez más). Con esas dos piezas tan difuminadas, Marko Popovic y Blagota Sekulic, los mejores locales hoy, se vieron demasiado solos en la segunda mitad para hacer frente a un Obradoiro que sí anotó con fluidez casi todo el partido. Pozas anota un triple clave en el desenlace (ACB Photo/E. Cobos).

Matt Thomas y la defensa local. Aún con el alto listón de intensidad que ha conseguido Néstor García que sus chicos impongan en cada partido, hoy se volvió a recordar a aquel Fuenlabrada tan dependiente de sus emociones: se sobrepuso del primer mazazo de un Obradoiro que entró mejor al partido, pero cuando las fuerzas flaquearon tras el descanso y la pelota volvió a no entrar en la canasta, la defensa de Fuenlabrada, que en líneas generales hoy no se vio de manera continuada casi en ningún momento, volvió a conceder muchos espacios. En general, hoy Obradoiro encontró demasiadas facilidades en su ataque, pero también hay que atender al mérito de su pareja de bases, Pozas-Savat, que estuvieron muy atentos a esos espacios y repartieron hasta 10 de las 14 asistencias de su equipo; a Pustovyi, que, aunque a raudales, consiguió imponer su físico en la pintura, sobre todo cuando no fue emparejado con Smits o Sekulic, los que mejor le defendieron hoy; y por encima de todo a Matt Thomas, que dio muchas muestras de clase y fue, con diferencia, el mejor jugador de blanco sobre el parqué hoy (15 puntos, 18 de valoración). El 'Ché' García da indicaciones a los suyos (ACB Photo/E. Cobos).