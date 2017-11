MoraBanc Andorra ahonda en la crisis de Unicaja, en un partido para olvidar

EL (DES)ACIERTO EN EL TIRO. Pese a que puede alegarse en defensa de ambos conjuntos que habían tenido una semana complicada en las competiciones europeas, con derrotas y dos encuentros para Unicaja y un larguísimo viaje a Kazán para MoraBanc Andorra, lo cierto es que los porcentajes de tiro de ambos equipos, especialmente desde el triple, fueron terribles, del 26%. Mención especial para Jaka Blazic, pues el esloveno, un jugador bastante seguro (44% en la Liga Endesa hasta el partido de hoy), no tuvo su día, y se marcó un 1 de 7 (14%) para olvidar. Pero tampoco estuvieron acertados en el tiro de dos puntos, con un 48% para los del Principado y un 40% para los malagueños. El cansancio acumulado no puede ser el único argumento ante tal desacierto entre otras cosas, porque las defensas no destacaron por su intensidad.

David Walker intenta el triple (ACB Photo/ Albert Martín)