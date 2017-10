Fuenlabrada escribe su historia con un sufrimiento cargado de fe (70-73)

CREER HASTA EN EL DÍA MÁS TOSCO: No fue un día brillante para el Montakit Fuenlabrada . Por eso, por encima de todo, su mandamiento es el trabajo, el ir a la siguiente jugada con la mentalidad de sacar algo productivo, de dar otro paso hacia el triunfo. El gen competitivo impreso por Néstor García gana partidos, pero es que sus pupilos son auténticos guerreros que no le pierden el horizonte a la batalla nunca. Es una idea colectiva, conjunta, sin heréticos ni rebeldes. Al final del choque Paco Cruz acabó con 15 puntos y 9 rebotes, Ian O’Leary con 13 tantos, Sekulic y Smits con 10 por cabeza. El dominio del rebote ofensivo, pujar por él hasta el final y no dejarse amilanar por la ventaja del Betis antes del último cuarto se traduce en un liderato en solitario provisional para el Fuenlabrada .

EL BETIS, AL MENOS, COMPITE: En efecto, que la escuadra de Alejandro Martínez pierda no es noticia. La exclusiva está en que los verdiblancos compitieron y tuvieron opciones de ganar por primera vez un partido esta temporada. Ésa es la situación del Real Betis Energía Plus , que hoy estuvo muy irregular, pero que vislumbró momentos, flashes, instantes de buen juego que hicieron levantar al público. Es un paso, pero el tiempo y las jornadas apremian. Bongou-Colo volvió a ser el mejor de los suyos, con 17 puntos, aunque mantiene su anarquía ofensiva. Le respaldó Ryan Kelly (15+7) y, sobre todo, una mejor dirección de juego de Josep Franch y Mikel Úriz , que aprovecharon la baja de Donnie McGrath , tocado física y mentalmente en el día de hoy.

HISTÓRICO FUENLABRADA: El mejor arranque de toda su historia. Cinco partidos contados, uno a uno, cada dedo de la mano, por victoria. Supera el 4-1 de la 2009-2010, hace casi una década, y lo hace con un calendario donde han caído Baskonia y Unicaja. Un arranque excepcional, de ensueño, que no nubla las aspiraciones de los fuenlabreños. Néstor García lo reconocía en la rueda de prensa posterior al partido: “Seguimos con la idea de salvar la categoría. Una vez que sea matemático, nos empezaremos a proyectar según el nivel que tengamos en ese momento. No nos vamos a sacar de ese eje por las victorias”. Se hace camino al andar, y Montakit Fuenlabrada ya va, al menos, cinco senderos por delante que el Real Betis Energía Plus, compañero de fatigas por no descender el año pasado.