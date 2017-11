Landesberg almuerza antes de tiempo en Sevilla en el triunfo de Estudiantes (81-90)

LANDESBERG, FE Y TALENTO: Nunca hay que menospreciar el trabajo colectivo en un equipo como Estudiantes, donde todos buscaron integrarse en la misma dinámica, pero si un jugador anota 26 puntos en la segunda mitad, la portada va para él. Sylven Landesberg se fue al descanso con apenas 2 puntos, la sensación de escoger malamente sus acciones y no ser un anotador letal. Se reencontró en un segundo tiempo donde fue inmisericorde con su rival, al que no perdonó ni cuando realmente le puso en aprietos. Lo hizo porque pese al primer tiempo, no dejó de creer en el camino. El exterior acabó con 11 de 15 en tiros de campo, 28 puntos, y la sensación de rematar cualquier mínima intentona verdiblanca. Golpeó a base de canastas, como un martillo contundente que siempre va a lo mismo y es imparable. No obstante, tanto Nik Caner-Medley (22+9) como Omar Cook (12+6), fueron imprescindibles en el triunfo de los de Salva Maldonado.

DEFENSA… Y LA DIRECCIÓN DE JUEGO: Son los dos aspectos más urgentes a mejorar en el Real Betis Energía Plus. Más allá de la ansiedad de llevar siete derrotas en siete partidos, de que el equipo sea prácticamente nuevo (ya estamos en noviembre), el nivel de compenetración colectiva es deficiente. No sólo a nivel defensivo (hoy encaja 90 puntos, pero en los dos últimos choques estuvo decente en lo cuantitativo), sino a nivel ofensivo, donde cada operación ofensiva carece de organización. Las jornadas comienzan a señalar a un Donnie McGrath que en pista encajó un parcial de -15, por el -1 de Úriz, que apenas jugó o el +8 de Josep Franch. Con él, el Betis juega a lanzar, sin más, con la sensación a veces de que hasta los propios jugadores se cortan porque saben que no es el camino.