La velocidad de Unicaja destroza a un cándido San Pablo Burgos

Rueda de prensa

Diego Epifanio: Felicitar a Unicaja por la victoria de hoy. Hemos empezado bien el partido, intentando complicarle la vida al Unicaja, intentando no perder balones, sabiendo de su capacidad defensiva. Nos gusta tratar bien el balón, y 21 pérdidas son muchísimas. Han tenido una fase de canastas muy fáciles y muchos tiros libres. En la segunda parte hemos intentado competir. Hemos cometido menos errores, intentando estar más activos. Nos vamos con la sensación de que tenemos que hacer mejores cosas para poder seguir compitiendo en la liga, pero con la convicción de que lo estamos haciendo. Si me hubiesen dado a elegir no hubiese elegido estos rivales en el calendario para comenzar, y menos aún fuera de casa. El Martín Carpena, si no es el mejor, es uno de los mejores campos. Nosotros acabamos de llegar a la liga. Hay que asimilar el nivel físico de la competición y nosotros tenemos que trabajar el doble que ellos. Estamos trabajando en esa línea, sabiendo que, sobre todo cuando compitamos fuera, se nos va a hacer muy difícil.

Joan Plaza: Hay que tener en cuenta la dificultad que supone volver a salir cuando vas ganado de más de treinta puntos al descanso. No hemos podido mantener la concentración, y por eso el último cuarto ha sido desagradable. Hemos salido muy centrados, respetando mucho a Burgos. Creo que la mejor manera de respetar a un rival es salir lo más serios posibles. Pero ha habido un último cuarto horrible, por eso nos queda un mal sabor de boca. Me alegra especialmente jugar contra Burgos, también por Casadevall, que es alguien a quien respeto mucho. Agradezco a los que han venido hoy al pabellón. Felicitar a Mariano Pozo que hoy cumple 35 años haciendo fotos para esta casa.