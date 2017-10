Causeur y Campazzo, nuevos líderes del Real Madrid en el estreno ante Andorra (94-88)

El rebote fue la mayor losa en la primera mitad para los andorranos, ya que era la fuente de los constantes contraataques blancos. Al final del primer cuarto, la diferencia ya era sustancial (17 a 4, con 7 de ellos ofensivos ) y no hizo más que crecer durante toda la primera mitad (acabando con 27 a 9 ). Los andorranos manejaban desventajas de 15 puntos durante el segundo cuarto pero, cuando parecía que podían meterse de nuevo en el partido (45-35, min. 18), Campazzo hacía de las suyas para asistir a Causeur y anotar un triple casi al límite que dejaba el 50-35 tras los primeros 20 minutos . Una primera parte en la que, además, los jugadores blancos que pisaron la cancha (todos menos Reyes y Radoncic), anotaron al menos una canasta en juego . Andorra estaba dejando funcionar a la máquina.

Un ritmo endemoniado y el control del rebote decantan la balanza para los blancos en la primera parte. Pablo Laso daba la primera sorpresa de la temporada metiendo a sus dos bases de inicio y el experimento no pudo salir mejor. Menos de 2 minutos necesitó el Real Madrid para fulminar a MoraBanc Andorra con un parcial inicial de 8-0 . La lectura de juego de Doncic , como escolta, la velocidad de Campazzo y la ejecución de Causeur (inmejorable presentación, con 10 puntos en el primer cuarto) no daban pie a que los de Peñarroya entrasen en el partido. Nada tiene que ver este “Facu” con el alocado base que ganó la Euroleague como tercer base hace dos años. Después de dos temporadas en Murcia y tras una AmeriCup excelente, llega en el mejor momento de su carrera para afrontar el difícil reto de hacer olvidar la lesión de Sergio Llull. Ya dejó ver lo que puede aportar a este equipo: velocidad, chispa y una tremenda capacidad para desatascar un encuentro. Así lo hizo en el último periodo, en pleno “runrún” por la remontada andorrana, volviendo a hacerse con el control del partido y acabando como el segundo máximo anotador del equipo (15).

Andorra entró al partido – y de qué manera - en el tercer cuarto. No fue hasta el inicio del tercer cuarto cuando se pudo ver el verdadero espíritu que tuvo este MoraBanc Andorra la pasada campaña: parcial 3-13 de salida en 3 minutos para poner el 53-48. Al igual que en los duelos del curso anterior, para ganar el partido, el Madrid iba a tener que vencerles varias veces durante el mismo. Minutos brillantes de Jaime Fernández con 2 puntos y 3 asistencias pero se tenía que retirar tras cometer su tercera personal, aunque eso no intimidaba al equipo, que seguía creciéndose hasta ponerse a tiro (57-56, min. 27) gracias a la garra de jugadores como Diagne o Blazic, y, sobre todo, el acierto exterior (7/13 en triples). El Madrid ya no se encontraba tan cómodo en ataque y se veía obligado a bajarse al barro para conseguir puntos. Un afortunado triple de Randolph daba algo de aire a los de Laso, pero esta vez ni Doncic ni Campazzo conseguían hacerse con las riendas en ataque (6 pérdidas en este cuarto). El último balón fue a parar a las manos de Diagne, que culminó el magnífico cuarto de los suyos con una suspensión en el último segundo (63-60).