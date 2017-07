Luke Fischer completa la pintura de Herbalife Gran Canaria; Paulí se queda

Luke Fischer (2'11/22 años) pone la guinda a la zona interior de Herbalife Gran Canaria. El pívot llega tras la incorporación de Ondrej Balvin, y será quien complete el trío de gigantes en la zona -contando también a Pasecniks-.

Nacionalizado armenio, el americano ha disputado este último curso en Marquette, universidad en la que ha promediado 10.9 puntos y 5.9 rebotes. Anteriormente, había jugado en Porstmouth y con 22 años esta será su primera experiencia en el baloncesto español. Fischer en acción:

Además, tal como informa La Provincia, Oriol Paulí continuará el año que le queda de contrato y el jugador se ha expresado en los siguientes términos en una entrevista del propio club: "Yo tenía pendiente un año de contrato y tras hablar con el club, creo que lo mejor para mí es terminar este año que me queda de contrato aquí. Ya he hablado con ellos y saben que este año necesitaré minutos y que estoy dispuesto a trabajarlo y ganármelo en los entrenamientos. Por eso al final he decidido quedarme y estoy con ganas de que empiece la temporada aquí en Gran Canaria, donde todos saben que soy muy feliz".