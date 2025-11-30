La actualidad del mercado ACB se mueve entre fichajes estratégicos y banquillos bajo presión, con un mes de diciembre decisivo para muchos. Mientras algunos equipos buscan reforzar su plantilla con jugadores que aporten físico, intensidad y capacidad ofensiva, otros enfrentan semanas decisivas donde los resultados determinarán la continuidad de sus entrenadores, haciendo de este tramo de la temporada un momento clave para definir el rumbo de varios proyectos.

Chase Audige dará profundidad a Ibon Navarro en Unicaja

Unicaja está a punto de reforzar su plantilla con la incorporación de un nuevo exterior que aporte físico, intensidad defensiva y capacidad anotadora inmediata. El club busca un perfil que eleve el nivel del perímetro sin afectar la gestión de cupos de jugadores extracomunitarios, y el nombre de Chase Audige ha surgido con fuerza como la opción ideal para cubrir esas necesidades, tal y como adelantó el periodista Chema de Lucas.

Procedente de la FIBA Europe Cup y con experiencia previa en la NCAA y la G League, Chase Audige llegará con la intención de adaptarse rápidamente al ritmo de la ACB. Su incorporación, junto al fichaje ya confirmado de Augustine Rubit, supondrá un cambio de roles dentro del equipo y permitirá a Ibon Navarro reorganizar la rotación, dando forma a un nuevo Unicaja tras un inicio de temporada algo irregular.

Bruno Savignani en la cuerda floja de San Pablo Burgos

Bruno Savignani se enfrenta a un diciembre decisivo en San Pablo Burgos, donde los malos resultados han puesto en entredicho su continuidad. A pesar de que el club ha decidido mantenerlo al frente por el momento, la presión es alta y los próximos partidos serán clave para determinar si sigue al mando o se produce un cambio en el banquillo.

Mientras tanto, empiezan a circular nombres de posibles sustitutos, entre ellos Porfirio Fisac, lo que refleja la necesidad del club de mejorar el rendimiento y alejarse de los puestos de descenso. La histórica campaña pasada de Savignani le da cierto crédito, pero la irregularidad actual hace que su futuro dependa estrictamente de los resultados inmediatos.

Christ Koumadje, refuerzo para Casademont Zaragoza

Casademont Zaragoza ha reforzado su juego interior con la incorporación de Christ Koumadje, un pívot de 2,24 metros con experiencia en Euroliga y en ligas internacionales. Su presencia bajo el aro aporta intimidación y capacidad anotadora cerca de la canasta, ofreciendo al equipo una pieza de gran tamaño y físico que puede cambiar la dinámica de la pintura en la ACB. Como curiosidad, el nuevo fichaje del cuadro maño es cuatro centímetros más alto que Tavares, del Real Madrid.