Martynas Pocius anuncia su retirada a los 31 años

Fue jugador del Real Madrid, donde ganó Copa, Liga y Supercopa

Se retira como jugador de UCAM Murcia

Una emotiva carta nos ha hecho saber que Martynas Pocius deja el baloncesto profesional. El jugador la ha publicado en su cuenta de Instagram:

"Ya está. Es hora de colgar las botas. Es hora de escuhar a mi cuerpo. No más calmantes, no más operaciones, no más problemas para levantarme de la cama por las mañanas. Siempre me he dicho a mí mismo que cuando ya no te lo pasas bien con algo, cuando ya no es una pasión, es hora de dejarlo atrás. Amo el baloncesto y he amado practicar este deporte. Es genial lo mucho que el baloncesto me ha dado, a cuántos lugares me ha llevado, cuántas relaciones ha formado y cuántos amigos me ha dado, y estoy muy agradecido por ello. Creo que todos los finales van seguidos de nuevos comienzos y yo estoy esperando cuáles serán los míos"

Martynas Pocius

Martynas Pocius termina su carrera profesional en UCAM Murcia. Es el segundo club en España para el que juega después del Real Madrid. En la ACB ha jugado un total de 84 partidos, promediando 4,9 puntos en esos mismos.

También ha sido parte de Galatasaray y Zalgiris, éste último con mucha importancia en su desarrollo como jugador.

Con su selección, Lituania, ha jugado más de una década, conquistando un bronce mundial en 2010 y una plata europea en 2013.

La retirada es prematura, dado que Pocius sólo tiene 31 años.

