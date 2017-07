Matt Lojeski nueva incógnita blaugrana, y cantos de sirena desde Boston para Larkin

Parece que conseguir reforzar el puesto de alero en Barcelona se está convirtiendo en un verdadero rompecabezas, mientras que Baskonia mueve hilos para atar a Hanga, los de la Ciudad Condal se movían y acercaban posturas con Matt Lojeski.

Según informaba Victor Lavagnini esta misma mañana, Lojeski está en Barcelona. Es su expreso deseo, formar parte de la plantilla de Sito Alonso, y se ha presentado en las oficinas del club para pasar el reconocimiento médico y poder, así, firmar su nuevo contrato.

Sin embargo, y según información del propio Lavagnini, el jugador no ha conseguido superar las pruebas médicas. El calvario que ha vivido el, hasta ahora, alero del Olimpiakos con las lesiones parece seguir su curso, y Lojeski aún no se encuentra en plenitud de facultades para volver a jugar al máximo nivel.

En otro orden de cosas, el periodista David Pick ha anunciado en su twitter el interés que han mostrado los Celtics en hacerse con los servicios de Shane Larkin. Como ha podido comprobar esta web, el interés es muy real, y los de Boston están dispuestos en hacer la última ficha del equipo al base americano, completando así su roster para el próximo curso.

Source: Boston Celtics, Shane Larkin agree on NBA comeback deal. Widely considered best Euroleague free-agent PG with Milos Teodosic gone.