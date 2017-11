Monbus Obradoiro: la mejor defensa para el mejor récord

Monbus Obradoiro sigue ampliando su récord histórico. Los santiagueses consiguieron su mejor arranque en la Liga Endesa contra UCAM Murcia y lo han ampliado esta semana con la victoria contra un equipo de playoffs como es el Herbalife Gran Canaria. Esta jornada intentarán seguir mejorándo ese hito contra su principal rival en la lucha por ser la mejor defensa de la liga, el Iberostar Tenerife. Son los mismos equipos que compiten también por no ser el farolillo rojo en la clasificación de puntos anotados. Los dos demuestran como bajando el culo atrás se puede triunfar a pesar de estar poco acertados en ataque. Los actuales campeones de la Champions League están clasificados en el 9º puesto, empatados con el octavo y el séptimo, mientras que los gallegos se sitúan en un fantástico 4º lugar, a una sola victoria de diferencia del líder, el Real Madrid.

Tradicionalmente el equipo que juega como local en la Caldeira de O Sar ha sido un equipo que ha priorizado el esfuerzo atrás por encima de otras virtudes. Moncho Fernández, Gonzalo Rodríguez y Victor Pérez son gurús de la táctica defensiva y han convertido ese aspecto en su sello de identidad. Pero es llamativo que esta temporada pueda ser la mejor a la hora de cerrar la canasta cuando todos los analistas coincidíamos en pretemporada en que era un equipo hecho para descerrajar defensas, y no especialmente construido para cerrar su aro.

Expresivo Moncho Fernández (Foto: Luis Fernando Boo).

Parece que el Alquimista de Pontepedriña y sus ayudantes han querido llevar la contraria a los análisis previos e incluso a las opiniones de jugadores como Granger que denominaba al Obra en los amistosos como "el equipo metralleta". De hecho, si los resultados hubieran sido otros, los titulares sobre los compostelanos serían totalmente diferentes y podrían ser frases jocosas e hirientes como "El equipo metralleta se convierte en la escopeta de feria". Y es que el equipo de pistoleros está tirando realmente mal desde la larga distancia: son los cuartos por la cola en cuanto a porcentaje de tiros de tres y esa clasificación sería mucho peor si elimináramos de la ecuación a Matt Thomas, mejor porcentaje individual de la Liga a día de hoy y absorbiendo la mayor cantidad de tiros de su equipo.

Thomas anota un triple (foto: Planeta Obra/Jose Rodríguez Fructuoso)

Lo que nos dicen los números

No hace falta profundizar mucho para tener claro que el éxito de este Obra histórico está en la defensa y presentando dos sencillas estadísticas bastaría para explicarlo: Monbús Obradoiro es, tras la 8ª jornada, el primer clasificado en la estadística de menos puntos totales recibidos con 583 y una media de 72'88 por partido, y el último (empatado con Iberostar) en anotados con 590 y 73'75. Pero estamos en la época de las estadísticas avanzadas y hemos pedido a los compañeros de Stats LI, que hacen un trabajo fantástico, que nos cedieran algunos datos para analizarlos.

Lo primero que vamos a ver es la comparación del ratio defensivo de estos 8 partidos con los de la temporada pasada tras el mismo número de partidos:

Comparativa ratio defensivo de Stats LI

La temporada pasada el Obra comenzó mal la temporada con unos resultados tras 8 jornadas justo al revés que en la actual: 2 ganados y 6 perdidos. Su ataque era más productivo, ya que promediaba 108,4 puntos por cada 100 posesiones, mientras que el de este año es de 103'3, pero el porcentaje defensivo era mucho peor con 116,1 puntos encajados de ratio, mientras que el de este año es de 102,1. Es una mejora realmente espectacular ya que se reduce en 14 puntos encajados por cada centena de posesiones. Esto además permite equilibrar su juego, teniendo un rating neto de +1'2 cuando el año pasado era de -7'7. Este dato ya justifica significativamente el gran inicio que ha supuesto su mejor arranque histórico.

Es evidente que la mejor defensa de toda la Liga Endesa es mérito de todo el equipo y que el mayor porcentaje de ese gran rendimiento es del cuerpo técnico, pero vamos a individualizar algunos números y también sensaciones para destacar nombre a nombre a los protagonistas en cancha de realizar esta numantina defensa del aro propio.

Estadística Stats LI a 6/11/2017-rating defensivo

En esta tabla se muestran los dos jugadores de cada equipo ACB con mayor diferencia en Rating Defensivo (puntos recibidos por cada 100 posesiones) cuando están en pista. Con los números en la mano confirmamos lo que se observa al ver jugar al equipo. La defensa comienza con un gran Pepe Pozas, que está realizando la mejor temporada de su carrera hasta el momento, y finaliza con el poderío interior de Artem Pustovyi, máximo taponador de la Liga y que lleva a su equipo a ser a su vez el primero en esta clasificación grupal con 3'63 por partido gracias a los 2'88 del gigante ucraniano.

También la estadística de los dos jugadores con mayor diferencia en el Rating Ofensivo nos muestra datos interesantes, y no solo a nivel de ataque, si no que nos hacen ver más números defensivos:

Estadística Stats LI a 6/11/2017-rating ofensivo

Lo primero que vemos es la confirmación del papel ofensivo de Matt Thomas y su gran impacto en esta Liga Endesa. Pero también nos vale para comprobar que el rating defensivo con el rookie muestra buenas cifras, no al nivel de Pozas y Pustovyi con 96'7 y 97'8 pero si con un muy buen 100'3. Y es que The Iceman, además de ser un consumado tirador y anotador es un buen defensor, a diferencia de otras estrellas ofensivas de la competición. Otro motivo más para sumar a la defensa grupal que analizaremos después.

También vemos que un, hasta esta temporada, especialista defensivo como Pozas es el segundo en esta clasificación. Ahí tenemos otra de las claves: el gran rendimiento en ataque del base malagueño le permite estar más tiempo en la cancha y con ello gana la defensa del equipo.

Por último mostramos la tabla con los dos jugadores de cada equipo con mayor diferencia en Rating Neto (diferencia de ratings) para confirmar algo que es obvio: Matt Thomas y Artem Pustovyi son las estrellas de ese mágnífico inicio de temporada del equipo gallego.

Estadística Stats LI a 6/11/2017-diferencia de ratings

Y hay otro dato estadístico que queremos comentar y que quizás daría para un análisis más sesudo y que sería interesante que fuera hecho por entrenadores con más conocimientos tácticos que nosotros, lo que no quita que podamos extraer conclusiones y queramos leer las de los lectores. Monbus Obradoiro e Iberostar Tenerife los dos equipos que menos puntos reciben, son a su vez las dos plantillas que menos balones recuperan. Esto podría abrir un debate muy interesante sobre que tipo de defensa es mejor: las defensas arriesgadas que van sobre todo a cortar lineas de pase y atacar el balón para convertir en contraataques, o las defensas que buscan impedir la canasta rival como prioridad y no pensando en la producción de puntos fáciles a través de la recuperación. El riesgo que conlleva la búsqueda del robo puede producir puntos fáciles del ataque cuando no se consigue recuperar, mientras que la otra está más centrada en la defensa del uno contra uno y evita recibir mayor número de canastas.

Lo que se ve en la cancha

Más allá de lo que dicen y confirman las estadísticas, si nos fijamos en el quinteto titular y las rotaciones con más de 13 minutos por partido, observamos que si es un equipo muy adecuado para defender.

Como ya comentamos a la luz de los números, la primera clave y una de las más importantes es Pepe Pozas. Después de una temporada marcada por problemas en el tobillo en la que su rendimiento fue muy bajo, uno de los capitanes de Obradoiro ha retomado el camino que había iniciado en el año de la Copa de A Coruña. Pepe está en su mejor momento, jugando un gran baloncesto de ataque y promediando 5'38 asistencias (4º de la liga). En defensa siempre ha sido un especialista salido de una cantera de bases fuertes físicamente y esforzados atrás como es la de Unicaja y de la que tenemos como ejemplos a Carlos Cabezas, Rafa Luz (ex-Obra) y Alberto Díaz. Pero además este aumento de minutos y responsabilidad de Pozas permite que el reparto de minutos entre los bases sea al 50% por lo que un veterano Albert Sàbat puede dosificar sus esfuerzos, lo que no se está viendo reflejado en su juego de ataque pero si en que no desentona en defensa y dirige bien al equipo (3'88 asistencias-14º clasificado).

Pozas defendiendo a Mekel (ACB Photo: X. Cortizo)

En el escolta nos encontramos a Matt Thomas que como decíamos arriba es otro de los factores positivos en este apartado ya que es un buen defensor y muy disciplinado. Su suplente es David Navarro, otro jugador con experiencia de sobra y buen físico a pesar de sus 34 años, que también se está viendo beneficiado por jugar solo 17 minutos de media y poder aportar a gran nivel físico en el tiempo que juega. El espectacular buzzer beater contra Murcia parece haber hecho el efecto de la "piscina de Cocoon" y contra Herbalife consiguió dos grandes mates como si volviera a tener 20 años.

En el puesto de 3 tenemos al que ya es un clásico del equipo, Eimantas Bendzius, que ejerce ese papel de 3 alto, que aporta en el rebote y que impide que ningún rival con un alero fuerte supere a los gallegos en ese apartado. Además el lituano lo da todo cuando esta en cancha y ha sacado un carácter fuerte con el que motiva a sus compañeros a base de "broncas" si es necesario. De suplente, aún integrándose, está el letón Martins Laksa, que aunque ha ofrecido momentos buenos le falta regularidad, pero tiene un físico de lo más adecuado para no desentonar en el entramado defensivo.

Y llegamos al juego interior, que ante la salida de Pechacek (y su poca aportación inicial) y la "no entrada" de Bachynski, está reducido a tres nombres, más la aportación puntual de Benjamin Simons (10 minutos por partido), pero que se bastan y se sobran para ejercer una defensa interior tremendamente difícil de superar. Ya ha quedado claro que el nombre estrella es Artem Pustovyi, que con sus 2'88 tapones casi dobla al segundo clasificado (Jerome Jordan-1'57) y suma más él solo que 10 equipos de la ACB.

Pero aunque la mayor parte de los elogios se los lleve el gigante ucraniano el papel de sus compañeros en la zona es absolutamente fundamental. Nemanja Radovic, a pesar de ser un jugador talentoso en ataque, viene con una cultura guerrillera bien aprendida de UCAM Murcia, y está encajando muy bien el sistema defensivo de Moncho Fernández, aportando atrás, ya sea defendiendo al cuatro rival cuando coincide con Artem o al cinco cuando comparte pista con su otro partenaire. Y llegamos a otro de los elementos claves: Nacho Llovet demuestra partido a partido ser uno de los mejores defensores interiores de la Liga Endesa. Duro como una roca, bien posicionado, inteligente y muy difícil de superar en el uno contra uno o en la lucha por la posición. El trabajo del ex-canterano de la Penya es decisivo en la faceta defensiva, además de ejercer como ejemplo y líder de sus compañeros y como ídolo de la afición, ya que en O Sar siempre se ha apreciado por encima de todo el esfuerzo y el trabajo duro.

Llovet frenando a Pasecniks (ACB Photo: T. Ruibal)

Mucho margen de mejora en ataque

Al inicio del análisis parece que criticamos el juego ofensivo del Monbus Obradoiro, pero realmente de lo que nos hacemos eco es de la falta de acierto tanto del equipo, como demuestran los números, como de todos los analistas, como demuestran los hechos, que preveíamos un juego totalmente diferente.

Pero esto no quiere decir que no haya elementos positivos en el juego ofensivo de los compostelanos. Al igual que en defensa son un equipo inteligente y compensado. Sus bases están dirigiendo bien a sus compañeros, los dos están entre los mejores 14 en la clasificación de asistencias y marcando el ritmo que quiere Moncho. Sus tres principales anotadores se reparten entre un escolta y dos interiores, por lo que hay equilibrio dentro fuera con los 16'8 puntos aportados por Matt Thomas fuera y los 11'6 de Pustovyi sumados a los 9'6 de Radovic.

Pustovyi machaca el aro de Herbalife (ACB Photo: T. Ruibal)

Además han demostrado una gran frialdad como equipo, no solo The Icemen, tanto en los finales apretados de partidos como para saber aguantar y mantenerse cuando sus principales armas fallan, como en la primera mitad contra Herbalife, en la que Thomas solo anotó tres puntos y Pustovy tuvo problemas de faltas.

Pero lo mejor de todo es que hay mucho espacio para la mejora, precisamente en el apartado para el que en teoría estaban más capacitados y en el que más están fallando: el tiro de tres. Dos puntos principales hay para creer en esa capacidad de mejora: la recuperación de Alberto Corbacho y el acoplamiento de Albert Sàbat. Al histórico triplista gallego le está costando recuperar el juego tras su grave lesión. Su falta de ritmo penaliza al equipo en defensa y eso está impidiendo que pueda tener más minutos, pero no cabe duda de que en el momento de que recupere sensaciones su muñeca estará ahí para volver a desatascar muchos ataques. En el caso de Sàbat aun está adaptándose a los sistemas de Moncho, y le cuesta encontrar sus momentos para el tiro, ya que, además de su desacierto, destacan los pocos tiros que toma cada partido al estar más centrado en la dirección.

Corbacho tirando de tres (ACB Photo: T. Ruibal)

También hay que esperar a ver si Laksa o Simons están capacitados para aportar en ataque con más regularidad, pues hasta ahora solo han tenido rachas puntuales en las que se atisba que podrían dar más. Incluso el propio Radovic, siendo de los destacados, también está pecando de cierta irregularidad, algo normal teniendo en cuenta que llega a un equipo nuevo después de muchos años en Murcia.

Para finalizar vamos a comentar que tampoco los analistas fallamos todos los tiros: decíamos que esta temporada nos íbamos a divertir con el Obra y acertamos, lo que erramos fue en la forma en que nos iban a hacer felices.