Un exjugador de la ACB está brillando en Italia tras su salida de España. El base se ha convertido en la referencia de su equipo, liderando en puntos y dirección de juego desde su llegada, y mostrando una capacidad anotadora y creativa que ya se había visto en su paso por Valencia Basket. Su rendimiento en la Serie A abre la puerta a posibles retos mayores en la Euroliga, donde equipos pueden buscar en el mercado un perfil como el suyo.

Ike Iroegbu se luce en Italia después de dejar la ACB

Ike Iroegbu ha irrumpido con fuerza en el Varese desde su fichaje procedente del Valencia Basket. El base norteamericano se ha convertido en la referencia del equipo en apenas unas semanas y en solo cinco partidos ya se ha situado entre los máximos anotadores de la liga italiana con 19.8 puntos por partido, destacando también con 5 asistencias y 3.2 rebotes, cifras que reflejan su capacidad para liderar tanto en el tiro como en la dirección del juego.

Su rápida adaptación al equipo le ha permitido asumir un rol protagonista y convertirse en el jugador sobre el que Varese construye sus ataques. Sin embargo, a pesar de su rendimiento individual destacado, el equipo todavía lucha por encontrar la victoria y se sitúa con un balance negativo de 2-7 en la Serie A, cerca de los puestos de descenso. Esta situación abre la posibilidad de que Iroegbu, demostrando que puede liderar y generar impacto en el juego, pueda mirar hacia nuevos retos en clubes con aspiraciones más altas y competiciones mayores.

La función de Ike Iroegbu en Valencia Basket y un posible futuro en Euroliga

Ike Iroegbu cumplió con creces su papel en Valencia Basket durante su breve estancia, aportando soluciones inmediatas ante la ola de lesiones en las posiciones exteriores. Aunque sus minutos fueron limitados, un promedio de 5,5 puntos y 2,5 créditos de valoración en Euroliga, con 0,5 asistencias por partido, el base norteamericano demostró un tiro fiable desde la línea de tres y un rol dentro de la plantilla que permitió al equipo mantener la rotación y competir sin perder fluidez en la dirección de juego.

Ahora, después de estar destacando en la Serie A como uno de los mejores bases de la competición, Iroegbu podría encajar en un equipo de Euroliga que necesite reforzar la dirección de juego, especialmente clubes que busquen un base experimentado. Su rendimiento en Varese confirma que puede asumir un rol más importante y convertirse en un recurso fiable para la rotación de un equipo europeo. Clubes como Bayern Múnich o AS Monaco, que buscan capacidad anotadora y creatividad en la posición de base, podrían beneficiarse de su incorporación para fortalecer su dirección de juego.

Los partidos de Ike Iroegbu en Italia con Varese

Openjobmetis Varese 59-66 Apu Udine – 12 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias

Openjobmetis Varese 91-82 Cantù – 25 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias

Openjobmetis Varese 87-90 Bertram Tortona – 26 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias

Openjobmetis Varese 77-83 Virtus Bologna – 17 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias

Openjobmetis Varese 75-86 Umana Venezia – 19 puntos, 1 rebote, 4 asistencias