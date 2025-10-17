Valencia Basket ha sido uno de los equipos de toda la ACB que más noticias ha ido dejando en materia de mercado de fichajes. Los taronjas han incorporado jugadores que serán eje vertebral del conjunto este curso, como Darius Thompson, pero también ‘parches’ para suplir la plaga de lesiones, como Ike Iroegbu. Además, la operación salida también está caliento, el último en salir, Nate Sestina. Un panorama movido en la capital del Turia.

Valencia Basket dice adiós a uno de sus fichajes ACB

Valencia Basket afrontó, además, con éxito, una Supercopa y un inicio de Euroliga y ACB con interminables bajas. Para poder lidiar con el problema, acudió al mercado de fichajes y se llevó a Ike Iroegbu, un jugador que venía de brillar en sus últimas campañas en Liga Endesa. Los valencianos ya comienzan a recuperar efectivos y el contrato del base finaliza. Muchos ya se preguntan si su destino está en España.

Moltes gràcies, @jkgike 🧡



Ike Iroegbu termina su etapa en Valencia Basket







— Valencia Basket Club (@valenciabasket) October 16, 2025

Ike Iroegbu es un jugador que dejó más de 15 puntos por partido en su primera temporada ACB y más de 12 en su segunda en Girona. En competición oficial no ha tenido muchas oportunidades, pero las sensaciones mirando aportación por minuto y porcentajes son buenas. Su rendimiento en Liga Endesa ya ha demostrado poder ser notable, por ello, la duda es si su carrera irá enfocada a jugador de rotación en un grande o líder de un equipo de media tabla.

De Euroliga a un recién ascendido a Liga Endesa ¿Cuál es su sitio?

El buen rendimiento de Ike Iroegbu en Básquet Girona podría avivar el culebrón, pero los catalanes tiene bien cubierta su posición de base, además de contar con numerosos escoltas, entre ellos un reciente fichaje. En el equipo que muchos aficionados sitúan al ya ex de Valencia Basket es Granada, ya que su estilo vertical y agresivo casa mucho con la idea que Ramón Díaz trata de impregnar a su cuadro.

Muchos pensarán que su poca participación en Valencia Basket le saca del circuito Euroliga. Sin embargo, existen corrientes que lo ven como ‘parche’ para todo un Barça Basket. Los azulgranas únicamente cuentan con dos bases puros, además de Laprovittola, que por edad y lesiones recientes, deja alguna duda. Por ello, no es descabellado pensar que pueda ayudar a bajar el minutaje de Satoransky y el genio de Morón en encuentros ACB. Además, ya su excompañero, Juani Marcos, está teniendo que tener protagonismo.