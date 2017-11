Óscar Quintana, nuevo técnico del Real Betis: "Hay que quitar piedras de la mochila"

Óscar Quintana ha sido presentado como nuevo entrenador del Real Betis Energía Plus a lo largo de esta mañana. El preparador cántabro, que ya entrena al equipo desde ayer, que se confirmó su fichaje, firma por lo que resta de temporada. Por delante, una papeleta complicada, la de un equipo en puestos de descenso con seis derrotas en seis partidos. Quintana ya tiene clara su primera misión: “Hay que quitar piedras de la mochila”.

El de Torrelavega, cuya última experiencia fue la temporada pasada en UCAM Murcia, donde no acabó la campaña, vuelve por segunda vez a la entidad hispalense. En todo este recorrido, Quintana bromea con aquella experiencia “no tenía canas y estaba bastante más gordo”. A nivel profesional, el nuevo entrenador bético se ve más sabio y con bastante más baloncesto visto. Desde la premisa de que el plantel está por encima de su situación en la tabla, Quintana advierte: “Eso hay que demostrarlo en el campo”.

Mejorar la defensa, buscar una salida limpia al contraataque y aliviar el aspecto mental son las tres claves que ha señalado el técnico del Real Betis Energía Plus. “Me gusta usar una descripción bastante gráfica, la de una mochila con más piedras de las que deberías. Hay que ir quitándoselas”. El técnico cántabro sostiene la necesidad de “jerarquizar el ataque”, con dos o tres jugadores que asuman ese rol. Además, evita objetivos a largo plazo y se centra en el encuentro ante Movistar Estudiantes del domingo, que considera vital para sumar la primera victoria.

Por su parte, el director deportivo del Betis, Antonio Alonso, aterrizado hace unas pocas jornadas en Sevilla, descarta nuevos refuerzos para el plantel: “La incorporación para cambiar el rumbo es la del nuevo entrenador. Esta plantilla puede ganar partidos y ganará partidos”. Alonso argumenta la destitución de Alejandro Martínez en “una pérdida de confianza” ante la mala dinámica del equipo.

El Betis, un “enfermo renqueante”

Posterior a la rueda de prensa de presentación, el presidente Fernando Moral y el consejero Ramón Alarcón tomaron la palabra para analizar la situación institucional del Real Betis Energía Plus, revolucionada tras el despido de cinco trabajadores la semana pasada. Ramón Alarcón, nexo con el Real Betis Balompié, club matriz, consideró que el equipo de baloncesto aún es un enfermo que “tiene debilidad”, pero que consiguió salvar su vida. No obstante, no descartó nuevos despidos. La estrategia institucional a seguir por el Real Betis pasa por aumentar el porcentaje del presupuesto total en materia deportiva y recortar en plantilla no deportiva.

Alarcón, además, expuso los datos presupuestarios de las tres últimas temporadas. Si en la 15-16 el presupuesto fue de 4 millones de euros, con 2’1 dedicados al plantel deportivo, en la 16-17 (la temporada pasada) esta cifra se incrementó hasta los 4’2, siendo de estos 2’4 millones para la plantilla deportiva. Para la presente temporada, el consejero del Real Betis cifró el presupuesto en 3’6 millones de euros, aunque reconoció que se ampliará por las novedades que puedan producirse en la plantilla como el cambio de entrenador o nuevas incorporaciones “si el mercado nos ofrece la oportunidad”. El objetivo del club es alcanzar el 75% del presupuesto destinado a la confección de la plantilla deportiva y bajar del 14% al 5% los gastos de trabajadores no deportivos.

El plan de viabilidad que presenta el Betis se basa en que la propiedad apenas ponga el 25% del presupuesto, y que los otros tres cuartos provengan del apoyo institucional público, del empresariado de la ciudad y de lo recaudado en materia de merchandising y abonos. Es decir, cada parte un millón de euros.

Por su parte, Fernando Moral negó que se planteara dimitir en algún momento por la mala gestión del club. “Si el club está hoy en ACB es en buena parte por mi trabajo”, sentenció el dirigente verdiblanco. El presidente, al ser cuestionado por una reducción de su sueldo, rechazó esa misma posibilidad arguyendo que en comparación con otros clubes y épocas anteriores, ya percibe una cantidad inferior.